Dos oros para Esperanza Barreras en el Mundial de paddle surf

La playa de Sunzal, en El Salvador, acoge estos días el Surf City ISA World SUP and Paddleboard Championship, donde la gallega Esperanza Barros, socia del Monte Real Club de Yates de Baiona, ha sumado dos medallas de oro.





La primera fue en la categoría Race Larga distancia. La carrera, de 18 kilómetros estuvo marcada por el calor que azotaba la playa salvadoreña, pero arrancó ya desde el inicio con un claro dominio de Barreras, que a su segundo paso por una de las boyas se la saltó. Esto provocó una concatenación de errores en donde hasta 18 deportistas se vieran o descalificadas o en la obligación de realizar una vuelta extra que añadía más kilómetros a sus espaldas.





En esta situación, Barreras sacó fuerzas y dio una cuarta vuelta al circuito para ratificar su dominio y colgarse la primera medalla de oro para el equipo de España.





Hoy queremos felicitar a una de nuestras socias (y ex entrenadora de Optimist en el club), Esperanza Barreras, que acaba de proclamarse campeona del mundo de SUP Larga Distancia en El Salvador. ¡¡ENHORABUENA!! #deporte #Baiona #Vigo #Galicia #paddlesurf #SUP #EspeBarreras pic.twitter.com/AxwjgmPIjf