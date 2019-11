Nueve partidos de sanción al entrenador del Valladares

La jueza única de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha fallado sobre los incidentes acaecidos durante el partido de Primera Nacional Femenina disputado por Valladares y Gijón el pasado domingo. Carmen Pérez González, en el acumulado de las distintas penas, suspende al entrenador del Valladares, Gabriel Couñago Ucha, durante nueve encuentros y al delegado del equipo, Óscar Vila Vila, durante diez. La sentencia se puede recurrir ante el Comité de Apelación en el plazo de diez días, lo que casi con toda seguridad hará el club vigués.



El partido concluyó con victoria local por 3-1. El acta señala que Couñago, expulsado con doble amarilla por protestar en el minuto 18, se negó a abandonar el banquillo y después llamó "subnormal" al primer asistente, acusación que Couñago niega. El acta apunta al delegado de campo como una persona que amenazó físicamente al colegiado y al entrenador de porteros como incitador de la grada contra el árbitro. Además, el árbitro, a instancias de uno de sus asistentes, escribe que Couñago estuvo dirigiendo desde la grada a su equipo.



Es el último episodio de una serie de enfrentamientos entre miembros del Valladares y el colegiado Quintairos. El equipo de Preferente sufrió dos expulsiones en la Liga 17/18 (delegado y jugador), tres en la Copa Deputación 2018 y el lío del gol anulado al Valladares ante el Sárdoma en 2ª División femenina 18/19. Cuando el último incidente en enero, el club solicitó que no les volviese a pitar nunca más.





La jueza única impone a Couñago un partido de sanción por la doble amonestación, dos partidos por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, dos por protestas al árbitro y cuatro por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas. A Óscar Vila le aplica el mismo castigo y con la misma tipificacion, pero elevando en un partido la suspensión. La juez sostiene, al hablar de uno de los conceptos que aplica al delegado: "Aún teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas por el Valladares, y después de visionadas las imágenes aportadas, sin duda muy distantes, se mantienen inalterados los hechos consignados en el acta". Además, al Valladares lo penalizan con una multa de 175 euros al club (81 por el delegado, 90 por el entrenador y 4 por una amarilla a una jugadora).Couñago insiste en que la versión reflejada por el árbitro en el acta no se ajusta a la realidad. "Ahora enviaremos el vídeo completo del partido. Se nos ubica perfectamente en la grada y no hay ni un insulto ni una protesta, e incluso en acciones puntuales que recoje en el acta se nos ve y escucha claramente y se demuestra que miente", asegura el entrenador sobre Quintairos.