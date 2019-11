Habrá dos amistosos antes de la lista definitiva para la Eurocopa y Luis Enrique realizará cambios respecto a los últimos tiempos. "Hay jugadores que no han estado con Robert que piensan que no pueden tener opciones y no es así. Algunos que han venido con Robert volverán, y otros que venían conmigo no lo harán. Habrá de todo. Recomiendo a los jugadores que se centren en ser mejores como profesionales".