Jaime Mata acerca al Getafe a dieciseisavos

El Getafe ganó 0-1 al Trabzonspor con un tanto de Jaime Mata y se jugará ante el Krasnodar en la última jornada de la fase de grupos su billete a los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

El gol de Mata al inicio de la segunda parte fue oro para el conjunto madrileño. En un partido con pocas oportunidades y bastante gris, la aparición del delantero fue fundamental para el Getafe, que aguantó la presión y sumó tres puntos para depender de sí mismo en el último encuentro. Ahora, un empate contra el Krasnodar en el Coliseum, bastará para conseguir la clasificación.

El equipo de José Bordalás, a priori, tenía un compromiso sencillo. Su rival, no tenía opciones de alcanzar los dieciseisavos de final. Ya estaba eliminado. Por eso, su entrenador, Ünal Karaman apostó por sus jugadores menos experimentados. Sólo dos, el iraní Majid Hosseini y el portero Erce Kardesler jugaron en la última jornada de la Liga turca.

El resto, eran jóvenes con poca experiencia e incluso alguno como el delantero Muhammet Akpinar, sólo había disputado 71 minutos en un partido oficial. Nombres como el nigeriano Obi Mikel, el argentino José Sosa, el noruego Alexander Sorloth o el inglés Daniel Sturridge, o se quedaron en la grada o iniciaron el encuentro desde el banquillo.

Con ese guión, el Getafe, que con cualquier resultado ni se iba a clasificar ni le iban a eliminar, tenía muchas opciones de firmar una buena introducción, un buen nudo y un buen desenlace. Más experimentado que el once que sacó al campo el Trabzonspor, con una alineación llena jugadores de calidad contrastable como Jorge Molina, Jaime Mata, el uruguayo Mauro Arambarri o Francisco Portillo, todo parecía de cara para el cuadro azulón.

Sin embargo, sufrió. Se atascó. Sobre todo durante los primeros 25 minutos, en los que presionó sin éxito y acabó con once jugadores corriendo detrás del balón ante el sorprendente control de los chavales del Trabzonspor, que durante ese tiempo aguantaron sin problemas las intentonas infructuosas del Getafe.

Incluso disfrutaron de un par de oportunidades en las botas de Firatcan Üzum, que no pudo sorprender desde lejos al portero Leandro Chichizola, y de Akpinar, que no aprovechó un mal despeje del guardameta argentino para abrir el marcador a los 24 minutos.

En ese instante, se acabó el dominio turco. El Getafe, por fin, consiguió hacerse con las riendas del partido. Durante el resto del primer acto cumplió con la lógica y dominó el duelo en campo rival. Y, durante ese tiempo, tuvo sus opciones de marcar.

Primero lo intentó Jorge Molina con un disparo desde fuera del área que rozó la escuadra derecha de la portería del Trabzonspor; después, a Jaime Mata le faltaron unos centímetros para rematar a la red un balón peinado por el propio Jorge Molina; la tercera fue también para Mata, que cabeceó por encima de la portería una gran jugada de Portillo; y, la última, la tuvo Arambarri, que mandó a las nubes un remate a pocos metros de la portería.

Ese último tramo de la segunda parte sirvió al Getafe para cocer la victoria. Su tendencia positiva en el partido continuó en la reanudación y a las primeras de cambio abrió el marcador con un remate de Jaime Mata, que hizo su segundo tanto en la competición. El delantero del equipo azulón aprovechó una asistencia del brasileño Robert Kenedy para batir a Kardesler con un disparo certero desde dentro del área.

Con el gol del Getafe, prácticamente se acabó el duelo. Sólo Jorge Molina, con otra clara ocasión después de una cesión de Mata, tuvo otra opción para marcar. Después, con media hora por delante, el partido murió.

Y es que el Getafe se conformó con el gol de Jaime Mata. Los chavales del Trabzonspor ya estaban agotados y no pudieron con el sistema defensivo de su rival. El peligro no se olió en ninguna de las dos áreas, el carrusel de cambios en uno y otro equipo no colaboró en la fluidez del juego y al final todo acabó con un 0-1 suficiente para el Getafe.

Con la victoria del Krasnodar frente al Basilea (1-0), los hombres de Bordalás se jugarán su futuro en la Liga Europa en la última jornada. Ambos equipos suman nueve puntos en la segunda posición, pero el Getafe ganó 1-2 en Rusia. Con un empate, sellaría su clasificación. El gol de Jaime Mata, permitió al conjunto azulón depender de sí mismo.



Ficha técnica:

0.- Trabzonspor: Erce Kardesler; Serkan Asan, Hosseini (Campi, min.70), Ivanildo, Dursun; Baykus (Corekci, min. 90), Dogan Erdogan, Parmak; Avdijaj (Behlül, min. 59), Akpinar y Üzum.

1.- Getafe: Chichizola; Nyom, Djené, Bruno, Olivera; Portillo, Arambarri, Fajr, Kenedy (Cucurella, min. 86); Jaime Mata (Timor, min. 73) y Jorge Molina (Ángel, min. 61).

Goles: 0-1, min. 50: Jaime Mata

Árbitro: Andrid Treimanis (Letonia). Mostró cartulina amarilla a Hosseini (min. 17) y a Serkan Asan (min. 41) por parte del Trabzonspor y a Fajr (min. 64), a Nyom (min. 75) y a Cucurella (min. 90) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente al grupo C disputado en el estadio Senol Gunes del Trabzonspor ante cerca de 15.000 espectadores.