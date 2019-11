Clarisse Cruz: "Es un poco triste que haya tan pocas atletas en este cross"

"Al principio fue complicado porque sabía que Alice estaba fuerte pero cuando sentí que ella empezaba a ceder hice un cambio de ritmo y ya solo fue seguir hasta el final". Así resume Clarisse Cruz la carrera de ayer. Así que tras ese golpe de autoridad se acabó la carrera. "Yo me puse delante desde el inicio pero ellas (Finot y Mosquera) me acompañaron hasta cierta altura, pero pude ganar", asegura la lusa.

Clarisse Cruz cree que es triste que haya tan pocas corredoras en la lista de salida de "un cross que tiene muy buena organización". "El problema es que estamos con la selección para el campeonato de Europa y los atletas quieren ser seleccionados y por eso no vienen aquí". Ella, por su parte, no suele fallar: "Estuve dos años en el club y me gusta venir aquí".