El Espanyol no pasó del empate contra el Getafe, en el RCDE Stadium, pese a reaccionar al gol a los tres minutos de Jaime Mata con una diana de Wu Lei justo antes del descanso, un resultado que no se movió en la reanudación pese a la insistencia del conjunto catalán. Era un partido clave para el anfitrión, penúltimo en tabla. Casi una final, y durante la semana, el vestuario había insistido en la relevancia de ganar en casa, pero al final no pasaron del empate.