El balón parado condena al Pontellas en casa

El Arenteiro se lleva los tres puntos de San Campio en jugada a balón parado, en un choque intenso y sin tregua durante el tiempo reglamentario, ante un Pontellas que dispuso de sus ocasiones para cosechar mejor resultado.

Primer periodo donde los hombres de Gelucho a pesar de ejercer una fuerte presión en campo contrario no conllevaron peligro inminente a área local, excepto en el minuto 44 con un fuerte disparo desde la frontal del área de Jony que obliga al cancerbero Toni a emplearse para atajar el esférico. Por la contra un Pontellas que trataba de elaborar desde la parte defensiva consiguiendo enlazar dos transiciones rápidas que no aprovecho para adelantarse en el marcador, minuto 26 Berto no llega a rematar ante el meta visitante dentro de área una asistencia de Pablo Fernández y 11 minutos mas tarde Hugo se adentra en el área sirviendo desde la línea de fondo a Berto, en buena posición, que dispara flojo y desviado.

En la reanudación el Pontellas lleva la iniciativa, obtiene en mayor medida la posesión del esférico pero choca una y otra vez ante un correoso y compacto Arenteiro que continua presionando en todas las líneas logrando desequilibrar el marcador. por mediación de un Fajardo impertinente.