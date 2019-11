El Porriño PBB recupera su sitio en la zona alta de la tabla

El Porriño PBB resolvió de la mejor manera posible la derrota del pasado fin de semana, y lo hizo con una victoria. Un triunfo importante que permite a los porriñeses seguir en lo más alto de la clasificación, abriendo hueco con la zona de descenso.

Jenaro Alonso trabajó con insistencia durante la semana para que el equipo estuviera metido en el partido desde el salto inicial, y los jugadores no le fallaron. El equipo estuvo muy serio, cerrando el rebote y no dejando que los coruñeses estuvieran cómodos. Una tendencia que se mantuvo en el segundo cuarto, consiguiendo llegar al descanso con once puntos de ventaja.

Tras el descanso apretó el cuadro local, pero el Porriño PBB supo administrar su juego para no sufrir. En los diez minutos finales, el cuadro porriñés continuó administrando su ventaja.