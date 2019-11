El Iberconsa, del cielo al infierno en dos minutos

El Iberconsa Amfiv cayó en un intenso y disputado partido ante el Rincón Dental Amivel, un choque que no se decidió hasta el último suspiro y en el que los vigueses tuvieron opciones a pesar de que a dos minutos de la conclusión parecía casi imposible al perder por diez puntos (58-48, min.38). Finalmente, el conjunto dirigido en esta ocasión por Pablo Alonso tuvo hasta tres intentos de triple para llevar el partido a la prórroga pero se quedó a las puertas de vencer a domicilio a un rival directo, desperdiciando así la posibilidad de dejar encarrilada su clasificación para la Copa del Rey.

El primer cuarto respondió a lo esperado. La igualdad entre ambos equipos tenía su fiel reflejo en el marcador al término de los diez minutos iniciales (16-14). La buena puesta en escena del Iberconsa (0-4) tuvo rápida respuesta por parte de un conjunto local que encontró en los triples del norteamericano Ian Pierson su mejor baza ofensiva. Pero las faltas personales obligaron al preparador vigués a realizar un retoque sobre su quinteto inicial, retirando de la pista a Vilas y Edwards para dar entrada a Envó y al británico Sam Mack. El Rincón Dental Amivel aprovechó el momento y con un duro parcial de 16-2 pasó a doblar en el marcador a los vigueses (32-16).

Una canasta seguida de un triple de Sandoval enseñaba el camino para mitigar el estropicio al intermedio (34-24, min.20). El Iberconsa aprovechó la inercia al regreso de los vestuarios para enganchar una racha de 2-12 que le devolvía al partido (34-28, min.26). Sin embargo, los visitantes no llegaban a cerrar de todo la remontada y cuando más cerca estaban veían cómo de nuevo una serie de errores propios permitían a los malagueños volver a abrir brecha (40-28, min.27).

Eso sí, el Rincón Dental Amivel parecía también empeñado en dar vida una y otra vez a su rival al desaprovechar varias oportunidades de romper definitivamente el partido. El Iberconsa, por su parte, aprovechaba para plantarse en el último cuarto con sus opciones intactas a pesar de todo (48-42, min.30). La tensión se notó especialmente en estos diez minutos decisivos. Vilas, Alejos, en dos ocasiones, y Sandoval desperdiciaban buenas ocasiones para apretar aún más el marcador. Además, Alejos, que logró 21 de sus 23 puntos en la segunda mitad tras una discreta primera parte, acababa cometiendo una falta y recibiendo una técnica, circunstancia que el Amivel sí aprovechaba para estirar de nuevo su renta (53-44, min.33).

Pero Alejos enmendaba su acción anterior con un triple. Los errores se sucedían y el tiempo corría a favor de los locales (56-48, min.36). Los pupilos de Pablo Alonso no conseguían, sin embargo, transformar su esfuerzo defensivo en acierto ofensivo y Ocasio parecía cerrar el choque con una canasta que ponía a los suyos diez puntos arriba a dos minutos del final. Para colmo, el Iberconsa veía cómo los árbitros anulaban un buen ataque suyo por tres segundos en la zona de Vilas y castigaban con una técnica al banquillo vigués.

La fortuna quiso que los visitantes salieran indemnes de esta acción y que Alejos invitase a soñar con una canasta más adicional después de la que Cronau recuperó un balón que Vilas no fue capaz de transformar en canasta de 2 primero y Alejos tampoco en triple después. Orogbemi falló un contraataque y Alejos no desaprovechó el regalo para seguir creyendo (58-53, min.39). Al medallista olímpico vigués no le tembló el pulso a 30 segundos del final (58-55).

El Iberconsa soñó con la gesta al forzar la falta en ataque de Carlos Martínez. Alejos buscó la prórroga con un triple que no entró. En la lucha por el rebote el balón fue de nuevo para los jugadores de Pablo Alonso y ahora fue Sandoval el que probó fortuna. El tiro tampoco encontró el premio deseado y Ocasio cerró, ya sí definitivamente, el triunfo local desde la línea de tiros libres.