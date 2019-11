Zidane le echa un cable a Bale

"Hacemos mucho ruido con el tema de Gareth y lo más importante es solo concentrarnos en el fútbol". Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, quiso ayer echarle un cable a Bale después de la polémica celebración del futbolista. Bale posó con una bandera de su país en la que se podía leer: "Gales, golf, Madrid, en ése orden". "¿Si se rió del Madrid? No voy a entrar en eso. Bale es mi jugador. La gente que sienta los colores debe estar con él. Ha dado mucho al club y sólo miro a lo deportivo. Lo otro no me interesa", subrayó el técnico blanco antes del partido de esta tarde ante la Real Sociedad (Santiago Bernabeu, 21.00 horas, Movistar La Liga). Vinicius se cae de una convocatoria en la que entra, precisamente, Bale.

"Cada uno opina una cosa y creo que es demasiado ya. El jugador se ha ido con la selección, ha podido jugar y ahora nosotros le recuperamos. Ha dado mucho al club y solo voy a mirar el aspecto deportivo, no lo que se dice fuera. Fuera hay muchos comentarios y yo no estoy aquí para eso, no me interesa", trató de zanjar Zidane sobre Bale. "Siempre voy a estar con mis jugadores, apoyándoles", continuó para dar normalidad a la situación del galés, que reapareció con su selección tras mes y medio lesionado en el Madrid.

"Sabemos lo que nos puede aportar Gareth, tenemos muchos partidos ahora, yo voy a contar con todos mis jugadores. Sabemos que nos puede aportar cosas. Está bien y está de vuelta con nosotros después de su lesión, después de ir con su selección, y ahora está disponible, eso es lo que miro. Está con nosotros y me alegro por el equipo", recalcó Zidane.