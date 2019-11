Duelo en las alturas entre Rodosa Chapela y Bueu

Partidazo en Chapela. El Rodosa BM Chapela, tercer clasificado, se enfrentará al Bueu, equipo situado justo en el puesto inferior y a sólo un punto. Los locales vencieron el pasado fin de semana al Luceros a domicilio, mientras que el Bueu cayó en casa ante el líder, el Lanzarote. El técnico local, Fran Teixeira, continúa con varias bajas en la plantilla (Noya, Galiano, Roibas, Nahum) pero eso no está siendo un freno en la magnífica temporada que están realizando y que quieren mantener. Del rival, afirma Fran, "es un buen equipo, que le da mucha velocidad al juego y tienen la ventaja de que llevan muchos años jugando juntos".

C. do Ribeiro-Granitos Ibéricos

Granitos Ibéricos Carballal buscará en Ourense sumar la segunda victoria consecutiva, contra un equipo muy veterano, el Carnes do Ribeiro. A los vigueses la victoria en el derbi les ha reforzado y llegan en un buen momento, así que intentarán sorprender en una cancha complicada. El Carnes do Ribeiro-Ourense Provincia Termal no ha tenido un buen inicio de Liga, condicionado por las bajas.

Magope S. Nadal-Tejina

Partido fundamental para Magope Seis do Nadal que, tras cuatro derrotas consecutivas, necesita reencontrase con el triunfo frente al Tenerife Tejina, un rival con el que está igualado a puntos. Además, los vigueses ya han recuperado a casi todos sus jugadores (sólo sigue de baja el meta Víctor Doval) y pretenden hacerse fuertes en casa para sumar dos puntos importantísimos. El entrenador del Seis do Nadal, Jorge Fernández, aseguro que "el equipo tiene el reto de escalar puestos".

Lavadores-Embutidos Lalinense

El Embutidos Lalinense visita hoy al Lavadores en un partido en el que los locales poco tienen que perder, ya que se enfrentan a uno de los favoritos a hacerse con el título. El técnico del conjunto vigués Sergio Carballeira sigue con las bajas de dos hombres importantes (Felipe Lorenzo y Pablo Villasenín), pero su equipo luchará al máximo y aprovechará este encuentro, que no es de "su Liga", para seguir ajustando conceptos y crecer como equipo.