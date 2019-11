Derbi gallego de altura en Navia

El Celta Zorka Recalvi retoma la actividad tras el descanso del pasado fin de semana motivado por los compromisos internacionales de Elo Edeferioka y Helmi Tulonen. Y lo hace con un derbi por todo lo alto con uno de los equipos que quiere retornar a la máxima categoría, el Baxi Ferrol. Las ferrolanas tienen un partido más que las viguesas, por lo que ocupan la última plaza que clasifica para la fase de ascenso, con cinco victorias y dos derrotas, las mismas que tienen las célticas.

A pesar de no haber tenido partido oficial el pasado fin de semana, el equipo no tuvo demasiado descanso, "ya que estuvimos trabajando las cosas que no nos están saliendo", indicó la entrenadora del Celta Zorka Recalvi, Cristina Cantero. Con la semana comenzada se reincorporaron a los entrenamientos las dos internacionales, que llegaron en condiciones de poder jugar esta tarde, ante Tulonen lo hizo con algunas molestias".

Para Cristina Cantero, "estamos intentando coger las dinámicas e intentando crecer en las cuestiones que nos está costando". Para ello considera fundamental "pulir los errores que nos sacan de partido". La plantilla llega al partido sin lesionadas, un partido que para Cristina "es un derbi y como tal es especial. Ambos queremos estar arriba, llegamos con las mismas derrotas, porque está siendo una liga muy complicada en la que se puede ganar y perder con cualquiera. Ferrol es un grandísimo rival con muchas jugadoras que suman, veteranas que saben a lo que juegan".

Mirando a su equipo, Cantero considera que "nosotras tenemos que controlar nuestros impulsos, propios de nuestra juventud, que a veces nos da mucho pero en otras ocasiones nos resta. Buscar ese punto de madurez". La entrenadora andaluza espera "ver un partido muy físico, ya que ellas tienen un equipo muy grande y la batalla del rebote se presenta decisiva ya que ellas van muy bien en la pintura".

En lo que al cuadro ferrolano se refiere, Lino López no podrá contar con Marina Delgado, estando el resto de jugadoras disponibles. El técnico indicó que "lo malo de la semana fue que no pudimos contar con todas las jugadoras hasta el miércoles, porque Tamara y Anniina estaban con sus selecciones".

Con respecto al cuadro vigués Lino López dijo que "es un equipo con un bloque asentado, ya que siete jugadoras ya estaban el año pasado. Cuentan con dos jugadoras por puesto y tienen una línea de juego muy definida, con mucha intensidad".

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la Copa Galicia, pero Lino López comenta que "no creo que tenga mucho que ver aquel partido con este. Allí estábamos en fase de formación y nos faltaban jugadoras. Por lo menos espero que el resultado sea distinto".

En otro orden de cosas, indicar que en un emotivo acto, ayer por la tarde se realizó en el pabellón de Navia la presentación oficial de las categorías inferiores del conjunto céltico, que contará con un total de 19 equipos. 240 jugadoras y 22 técnicos.