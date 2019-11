El Coruxo se queda a las puertas de la final

Se acabó el sueño de la Copa Federación para el Coruxo, derrotado en la semifinal a partido único en el Ciudad de Tudela ante una escuadra local que tuvo suficiente con una intensa salida para anotar pronto y defender con orden. A los vigueses, una vez conseguido el premio de colarse en la Copa del Rey,les faltó algo de contundencia arriba en un encuentro que no dejó de ser un banco de pruebas para las verdaderas citas del equipo, que no son otras que la Liga y ese histórico partido de Copa en diciembre ante el Mirandés. Eso sí, para los de Michel Alonso también hay una recompensa de doce mil euros por haber llegado a semifinales, lo que no está nada mal.

El partido en Tudela se planteaba extraño, por fecha, por hora, por incómodo desplazamiento. Michel Alonso optaba por dejar fuera a muchos titulares habituales como no podía ser de otra manera, dando minutos a la "unidad b" del equipo. Quizás lo pagó en exceso en un primer periodo de claro color navarro.

Los locales salieron a por todas y ya en los primeros minutos Edson Torres tuvo una clara oportunidad en un disparo desde la larga distancia que salió fuera por poco. La fuerte presión de los de Lumbreras ahogaba la salida de balón de los verdes, sin duda bien estudiado el encuentro del Helmántico por parte de los ribereños. Una llegada local por el costado diestro la remachaba Iñaki Jiménez antes del cuarto de hora con un golazo.

Trataron de reaccionar los vigueses buscando la referencia de Youssef y del siempre activo Sylla en la punta de lanza, pero lo que estuvo a punto de llegar fue el segundo de los locales en un remate fallido de Adrián Socorro cerca de la media hora de encuentro. Con el mejor fútbol de los navarros se llegaba al intermedio.

Dio un paso adelante el Coruxo en la segunda mitad, ocupando más el campo del Tudelano y moviendo mejor el esférico en la medular. Michel Alonso quiso dar oxígeno al equipo metiendo a tres titulares habituales como Yebra, Añón y Silva a la hora de encuentro, pocos minutos después de que Sylla tuviera la primera opción seria de los vigueses en una acción donde el esférico se acabó perdiendo por línea de fondo.

El Tudelano supo defender muy bien la diferencia a su favor, pertrechado atrás con seriedad y con Lalaguna al mando en la zaga, y desplegando rápidas contras y basculaciones buscando la velocidad en las bandas. Iñáki Jiménez estuvo a punto de sorprender a Brea con un zapatazo desde la larga distancia.

Tenía más la pelota la escuadra viguesa, pero no tuvieron el día los de Michel Alonso ante puerta, ya que faltó ese último pase para generar ocasiones de verdadero peligro. Sólo los balones bombeados y algún intento lejano falto de puntería metían el miedo a la parroquia ribereña.

Por contra, las salidas de los de Lumbreras en velocidad ante los huecos que había en una zaga más adelantada y menos poblada sí llevaron riesgo, como una oportunidad clara de Suárez a los 72 minutos o un zapatazo del mediocentro Azkue ya en los compases finales que sacó bien Pablo Brea. Silva tuvo la última del Coruxo ya sobre la bocina, minuto 44 de la segunda parte, pero el esférico se perdió desviado. Murió el encuentro con el Coruxo apretando pero con los navarros haciendo valer su seguridad defensiva, sin despistes. El Coruxo no podrá jugar la ansiada final.