Alicia Fernández: "No considero que tenga un puesto fijo en la selección"

La selección española femenina disputará, del 30 noviembre al 15 de diciembre, el Campeonato del Mundo de Japón, que supondrá una nueva oportunidad para las 'Guerreras' de continuar luchando por una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una de esas Guerreras es la naronesa Alicia Fernández, que se estrenará en una cita mundialista.

La naronesa Alicia Fernández (1992) jugó su primer partido oficial con la selección española el 7 de julio de 2017. Disputó un Europeo, el de Francia, y también los Juegos del Mediterráneo, pero el Mundial de Japón, que se disputa del 30 de noviembre al 15 de diciembre, será el de su debut en una cita mundialista.

Su gran capacidad táctica y su explosividad la han convertido en una de las jugadoras indiscutibles para el seleccionador Carlos Viver, aunque la central del Ramnicu Valcea rumano no considera que tenga una "plaza fija" en la selección.

Mañana las 'Guerreras' pondrán rumbo a la ciudad japonesa de Hikone, donde ultimarán durante prácticamente una semana su preparación antes de viajar a Kumamoto, sede del campeonato.

- Llevan ya unos días en Madrid concentradas para preparar el Mundial de Japón. ¿Cómo llega a esta convocatoria?

- Ya hemos iniciado la cuenta atrás. Llego con mucha ilusión y con muchas ganas de disputar el que será mi primer Mundial con la selección nacional. Había estado ya en el Europeo de Francia, pero será mi primer campeonato del mundo y por eso será especial.

- Un Mundial, además, en el que la selección se juega sus opciones olímpicas.

- Un Mundial siempre es muy importante, pero este es quizá mucho más por el reto que tenemos de intentar lograr ese billete para los Juegos. Creo que el grupo llega muy bien, todo el mundo ha trabajado muy duro durante todo el año para llegar en buena forma y todas llegamos con muchas ganas y con mucha ilusión para poder hacerlo bien.

- Desde el Europeo de Francia es ya fija en los planes de Carlos Viver.

- Decir que soy fija son palabras mayores. Yo creo que hay jugadoras aquí que sí lo son, pero no es mi caso. Estoy contenta de que en las anteriores concentraciones hayan contado conmigo y creo que es el premio al trabajo que estamos realizando. Intento hacer las cosas bien, trabajando duro y siempre que vengo lo hago con mucha ilusión, pero no me considero fija. La Federación Española está trabajando con un grupo amplio y hay jugadoras que si no vienen es por pequeños detalles y que están ahí, a las puertas, y tenemos que trabajar duro, para poder estar aquí, para que el nivel siga subiendo.

- Eso hace que para ganarse el puesto haya que estar siempre al cien por cien.

- Cuantas más jugadoras estén a buen nivel, cuanta más competitividad haya y cuanto más amplio sea el grupo y más opciones tenga de venir la gente será mucho mejor para la selección y siempre irá subiendo el nivel e iremos consiguiendo mejores resultados.

- ¿Cómo ha visto la evolución del combinado nacional desde su llegada?

- La evolución es buena. Las concentraciones que están realizando las jugadoras que están en España con el programa 'Objetivo 2021' está ayudando un montón, tanto a nivel físico como para poder trabajar juntas tácticamente. Eso está ayudando mucho; por desgracia las jugadoras que estamos en el extranjero no podemos venir por problemas de calendario, pero esta planificación, de todas formas, ayuda mucho al grupo. Poco a poco el equipo está mejor, se están haciendo bien las cosas. Es verdad que en el campeonato pasado hemos tenido algunas bajas importantes, pero este año creo que somos un buen grupo. Hay una mezcla de veteranía y juventud que nos va a ayudar mucho y creo que hemos mejorado en este tiempo.

- España se medirá en la ronda preliminar con Rumanía, Hungría y Montenegro, además de con Senegal y Kazajistán. ¿Qué opina del grupo?

- Es complicado, pero creo que todos lo son. Hay muchas selecciones de calidad, que están luchando por los mismos objetivos, así que va a ser un poco la guerra. En nuestro grupo Rumanía, Hungría y Montenegro son rivales difíciles, pero tampoco hay que dejar de lado a Kazajistán ni a Senegal. Son rivales ante los que también hay que jugar y es muy importante sacar todos los puntos posibles en esta fase de cara a la siguiente.

- Solo se clasifican tres...

- Sí, los tres primeros se clasifican, pero con puntos, algo que creo que eso es muy importante de cara a la siguiente ronda.

- ¿Y piensan más allá de la ronda preliminar?

- No. Primero hay que centrarse en la primera fase, que es muy complicada. Debemos ir poco a poco: lo primero es pasar y luego veremos lo que hay por delante, porque como estemos muy pendientes de lo que viene después igual ni nos clasificamos y eso sería un desastre.

- ¿Pensar en los Juegos añade presión?

- Yo creo que no tiene que ser una presión. Debemos confiar en el trabajo que se ha estado realizando, confiar en el grupo y en la calidad que tenemos. Por supuesto que si no trabajamos nos puede ganar cualquier selección pero si nos dejamos todo en la pista podemos ganarle a cualquiera. Nuestra mayor ilusión es poder estar en los Juegos y esta es nuestra última oportunidad para tener esa opción de clasificarnos e intentaremos conseguirlo sea como sea. Así que el primer objetivo que nos tenemos que poner es conseguir una plaza para el Preolímpico. Pero a partir de ahí, como deportistas, siempre queremos ganar, queremos competir y llegar lo más lejos posible y veremos hasta dónde podemos llegar.