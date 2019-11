El Coruxo sueña con el pase a la gran final

El Coruxo cambia el chip liguero por el de la Copa Federación, para afrontar esta mañana el partido se semifinales ante el Tudelano. Un partido que se jugará a una hora poco habitual, doce de la mañana, debido a que el Ciudad de Tudela no cuenta con iluminación, por lo que es imposible poder jugarlo por la tarde. Una situación que beneficia a los vigueses, que no tendrán un ambiente hostil al pensar de que no serán muchos los aficionados que acudan al campo a presenciar el partido.

El equipo entrenado por Michel Alonso entrenó ayer por la mañana en el campo de O Vao, incoando posteriormente el desplazamiento hacia Tudela.

El cuadro navarro ocupa el puesto de promoción de permanencia en el Grupo II de Segunda División B, con tres victorias, seis empates y cuatro derrotas. En su terreno de juego únicamente ganó dos de los siete partidos disputados.

El técnico vigués indicaba antes de partir que "es un viaje largo, ante un rival complicado, que nos va a exigir mucho en el juego directo. Sabemos que tenemos que estar concentrados, para neutralizar ese fútbol, fuertes en las disputas y luego, por otra parte, ofensivamente intentar alejarnos de ese juego para hacerles daño de otra manera, más con el balón por abajo porque en ese otro fútbol de juego directo creo que podríamos tener pocas opciones. Por ello vamos con la idea, por una parte, de contrarestarlos, y por otra hacerles daño de otra manera".

Los vigueses tendrán una semana complicada, pues tras regresar de viaje a Tudela no tendrán tiempo para casi nada, pues el sábado deberán emprender viaje a Asturias, ya que el domingo se miden al Marino. El técnico vigués posiblemente incluya rotaciones en el partido de esta mañana, ya que nadie puede ocultar que lo realmente importante es la competición doméstica, en donde los vigueses ocupan puestos de descenso, a pesar de que cuentan con un partido menos al haberse suspendido el partido ante el Melilla.