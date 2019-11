Un test en el camino hacia Tokio

El paralímpico Gustavo Nieves (Vilalba, 1982) aparecía en línea de meta de la Media Maratón de Vigo para presenciar el final de una carrera que no pudo terminar. "Se me subió un poco el gemelo en el kilómetro 17, cuando iba segundo", se lamenta. "Venía para intentar bajar de 1:10 e iba a hacer 1:09:20, más o menos, pero como me operé de la rodilla y llevaba tiempo sin competir, no estamos metiendo muchos kilómetros en los entrenamientos. Me encuentro bien pero se me hizo un poco larga", añade.

Pese a no haber podido finalizar, indica que está "muy contento" por las sensaciones, pese a que "la carrera era dura". "El circuito es muy bonito, pero hay que estar bien de forma. Si vienes al 80 por ciento, no", añade. "Hacía muchos años que no corría en Vigo. Me hacía mucha ilusión correr aquí y aprovechando que vine a ver a la familia (actualmente reside en Madrid) me animé a participar", dice, al tiempo que anuncia su intención de estar en la Vig-Bay el próximo 29 de marzo de 2020. "Ahí vendré más fuerte", anuncia.

Tras pasar por el quirófano estuvo hasta agosto parado. Pero ya tiene en mente su próxima participación en los Juegos de Tokio. Serán sus quintos Juegos Olímpicos después de haber participado en Sidney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, aunque solo en este último compitió en maratón, distancia que ahora es su especialidad.

"Ya son los quintos, ya soy viejo", bromea. En Tokio se fija como primer reto el de "llegar", en alusión a su última cita olímpica, donde no pudo acabar debido a un golpe de calor. "Quiero entrenar, llegar bien y luego allí, disfrutar. Sin ponerme límites, pero tampoco sin presionarme", indica.

Lo que tiene claro es que en Tokio se encontrará unas condiciones similares a las de Río. "Va a hacer mucho calor y aún no saben si lo van a hacer en el norte de Japón, si la van a hacer a las tres de la mañana, aún no sabemos nada", asume, así que dedicará estos meses a prepararse lo mejor posible. "La idea es llegar sano y ya está".

La preparación específica será dos meses antes. "En junio empezaremos ya, pero hasta entonces, entrenar bien, estar fuerte y no lesionarse". La plaza la logró en Londres, donde corrió "tocado de la rodilla": "Tenía que ir porque los cuatro primeros se clasificaban para los Juegos, quedé cuarto así que bien. Fui con la calculadora y salió bien".

Nieves no oculta que le dio "pena" haber tenido que abandonar. "Queda la espina", dice el céltico, que corrió incluso sin reloj y sin saber qué ritmo exacto llevaba. "Venía a disfrutar pero no contaba que viniesen estos chicos y que hicieran la prueba tan exigente".