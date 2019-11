Hassan Amar Mohamed: "He intentado hacer la carrera lo más rápido posible"

Hassan Amar Mohamed se proclamó vencedor de la prueba de 10 kilómetros Vigo Rías Baixas. La meta de Montero Ríos se convirtió ayer en una pequeña Torre de Babel, con gandores llegados desde diversos lugares. "Estoy haciendo un curso de la Brilat y los fines de semana busco carreras para participar y esta es la primera", indica el corredor, federado por un club algecireño (Club Bahía de Algeciras).

Amar se lo toma como un "entrenamiento", aunque "si se puede ganar, mucho mejor". El soldado estará un mes en Galicia y lleva aquí una semana. "La carrera es muy bonita y el circuito es maravilloso y me ha encantado", añade.

El corredor ceutí indica que algunos compañeros de la Brilat le hablaron de la prueba y le ayudaron a formalizar su inscripción. "Había que dejar la ropa en un lado, salir desde otro y gracias a ellos todo fue más fácil", reconoce.

Antes de tomar la salida ya le habían dicho que tenía opciones de ganar. "Yo he intentado hacerla lo más rápido posible para que me sirviera de entrenamiento", dice el corredor, que "siempre que se pueda" intenta participar en carreras.

Por su parte, Fernanda Martín, ganadora en la categoría femenina de los 10 kilómetros, lamentó no haber ido "un poco más rápido", porque "el circuito era bueno".

La atleta del Val Miñor fue siempre en cabeza. "Las rivales no me venían pegadas y pude correr bien, aunque pude haberlo hecho mejor. La temperatura, además, fue fenomenal", indica la corredora, que no se esperaba ganar en esta prueba.