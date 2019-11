Derbi escaso de juego en Barreiro

Gran Peña y Valladares ofrecieron ayer en Barreiro un derbi sin fútbol ni ritmo que finalizó con un reparto de puntos que no sirve a ninguno de los contendientes.

El de ayer fue un mal partido: lento, sin ritmo. Las intenciones se quedaban en eso y poco fútbol se pudo ver sobre el Municipal de Barreiro. Así, la primera y única ocasión del Gran Peña de la primera parte fuera para Víctor (min. 8), que a pesar de estar en una magnífica situación para crear peligro ante el meta Adrián, se durmió un poco y permitió la llegada de un defensa que le entorpeció. Y poco después llegó el tanto de los visitantes, en un buen lanzamiento de Rubén desde la frontal del área.

Ante la falta de respuesta, el técnico del Gran Peña buscó la reacción e hizo tres cambios en el descanso, pero todo siguió igual. El Valladares estuvo a punto de sentenciar en tres buenos disparos lejanos, a los que respondió con tres preciosas acciones el meta Andrés. Y así, mantuvo vivo a su equipo. Hasta que llegó la jugada del penalti a favor de los locales, que fue muy protestado. Pero no hubo marcha atrás, lo lanzó Samu y logró el empate. El Valladares notó el golpe y el Gran Peña no tenía mucho que ofrecer, así que el partido languideció hasta el final, con un reparto de puntos que no sirve a ninguno.