El Céltiga remonta a base de empuje

El Céltiga sumó ayer tres puntos muy importantes ante un rival directo. Lo hizo a base de empuje, tras encontrarse por debajo en el marcador en una jugada desafortunada. El tanto arrancó en un saque de esquina a favor del Céltiga en el que el meta visitante golpeó a Capi en la cara en lugar de dar al balón, el Cultural Areas montó una contra rápida con un balón en profundidad que Alberto no desaprovechó. Pese a tener el tabique roto, Capi continuó en el campo y el Céltiga se lanzó a por el empate con superioridad numérica por la expulsión de Víctor Fernández por un codazo. No lo consiguió en la primera mitad, pese a que Jaime Noguerol estrelló un balón en el palo y Bugallo falló un penalti. En la segunda mitad, Leandro no fallaría la segunda pena máxima que se pitaba en el partido e igualaba la contienda. El Céltiga buscó el segundo tanto y lo acabaría encontrando en una jugada de pillería de Jaime Noguerol, que sacó rápido una falta para que Grégor superase a Álex Vila. Tras las expulsiones de Bugallo y Javi Vidal, el Céltiga sufrió, pero supo amarrar el resultado.