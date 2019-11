Álex Márquez, probable compañero de Marc

La carrera de Moto3 fue de las más accidentadas, si no la que más, de toda la temporada, con múltiples caídas multitudinarias. La primera de ellas obligó a mostrar bandera roja al quedarse el italiano Dennis Foggia (KTM) en medio de la pista, si bien al final no sufrió daños físicos, y con la moto de Niccolo Antonelli ardiendo Tras el caos, Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) ha ingresado en el "olimpo" de los ganadores españoles. En Moto2, el surafricano Brad Binder (KTM) sentenció el subcampeonato en detrimento del suizo Luthi.

Alex Márquez, campeón, es más que probable compañero de equipo de su hermano la temporada que viene en el equipo Repsol Honda de MotoGP. "No hay nada hecho, la gente habla mucho. Sé que Emilio Alzamora, mi hermano y Honda han estado trabajando en ello, pero no sé. Yo sé que había tres nombres y esta es la última información que he tenido. Me he centrado en hacer lo mío porque el campeonato de equipos era importante para Repsol", señaló Marc Márquez a DAZN.