Fin a la racha del Porriño PBB

Se acabó la racha del Porriño PBB que había durado cuatro jornadas, y que había permitido a los porriñeses colocarse en la segunda posición. Una derrota que, a pesar de todo, le permite al equipo entrenado por Jenaro Alonso mantener esa posición, a expensas de lo que haga en la jornada de hoy el Obradoiro Silleda, que esta tarde recibe al Usal La Antigua.

Buen partido, el que disputaron ayer tarde porriñeses y pucelanos. Un partido que a dos minutos para la conclusión estaba empatado a 73 puntos. Desde ese momento, un minuto mal jugado por los porriñeses le permitió a los vallisoletanos conseguir una ventaja de cinco puntos que al final fue determinante para que se llevaran la victoria y cortaran la racha de los jugadores porriñeses. Una derrota que, a pesar de todo, no empaña la brillante trayectoria del equipo en este arranque de temporada.

Empezó el partido con alternativas en el marcador, con ligeras ventajas en el marcador sin que ninguno de los dos equipos fuera capaz de poner tierra de por medio. La igualdad era tal que incluso por momentos los jugadores se precipitaban en las jugadas, con lo que se perdían los balones y el marcador no se movía.

La situación se repitió en el segundo cuarto, con un Porriño PBB que no era capaz de recortar la desventaja y ponerse por delante en el marcador. Las cosas se complicaron tras el paso por el vestuario, con un conjunto pucelano que llegó a tener diez puntos de ventaja. El equipo entrenado por Jenaro no bajó los brazos y logró recortar las diferencias hasta lograr el empate, pero al final el equipo murió en la orilla al llegar cansado a los instantes finales y no tener frescura en el juego.