Derbi cargado de interés entre el Granitos y el Lavadores

Otro derbi para completar el el día intenso del Carballal. Tras el partido de División de Honor Plata Femenina, será equipo de Primera Nacional Masculina el que juegue un partido de rivalidad local contra el UB Lavadores.

El conjunto dirigido por Fran González afronta el choque sabiendo que "los derbis son siempre partidos especiales, en los que la gente está muy motivada. Ellos se juegan mucho y creemos que aquel equipo que cometa menos errores será el que se llevará el partido". Para este choque, no podrá contar con los juveniles Iago y Roi, por lesión, pero el técnico no busca excusas, en una semana complicada ya que no siempre pudieron entrenar en el pabellón por estar la pista mojada y muy peligrosa.

González está convencido de que la clave estará en la defensa: "Esas son nuestras armas, defender bien y que el portero aporte". Sobre el rival, asegura que "ha mejorado mucho, ha recuperado a gente y está haciendo buenos partidos. No es el mismo equipo que comenzó la temporada y seguro que será un partido ajustado".

Por su parte, el Lavadores sigue sin conseguir esa primera victoria que necesita para recuperar la confianza y según explica su entrenador Sergio Carballeira, un derbi puede ser el momento propicio: "es un derbi, nos conocemos muy bien ambos rivales y creo que será un partido igualado de principio a fin. La clave estará en quien sepa manejar mejor las tensiones y cometa menos errores. Habrá que gestionar bien las emociones y controlar los momentos claves".

Sergio Carballeira reconoce que están tocados, ante la falta de buenos resultados: "Llegamos en un momento anímico complicado. Llevamos varios partidos cerca de sumar y con sólo el punto ante el OAR, que nos empataron en el último segundo. Así que necesitamos esa primera victoria que nos reactive un poco y nos impulse".

Sobre el rival, piensa que "ellos llegan en el momento contrario. Vienen de dos victorias y de hacer un muy buen partido contra el Lalín, uno de los claros favoritos a llevarse el título, así que salieron muy reforzados. Además, juegan en casa, por lo que creo que en el aspecto sicológico pueden tener ventaja".