El Rías Baixas cierra el fichaje del uruguayo Moreira

En un margen de 24 horas el Vigo-Rías Baixas ha concretado la llegada de dos jefes de filas para su nuevo proyecto. Después de anunciar el fichaje de Noel Martín, la entidad presidida por José Luis Chamorro se ha hecho con los servicios de Mauricio Moreira. El uruguayo se incorpora al conjunto olívico procedente del Caja Rural profesional.

Tras dos temporadas compitiendo al máximo nivel mundial, el ganador este año de una etapa en la prueba francesa de Boucles de la Mayenne ha aceptado la propuesta de la estructura flúor para liderar su ambicioso proyecto en la categoría Élite y Sub-23. El primer gran objetivo de Moreira será la Copa de España.

"El Vigo-Rías Baixas me ha abierto las puertas de un nuevo camino en busca de mi futuro como profesional. Siendo uno de los mejores equipos del campo amateur, he encontrado en ellos una ilusión muy grande y un grupo de trabajo que me motiva", afirma el ciclista de 24 años.

Hijo de uno de los corredores más importantes en la historia del ciclismo uruguayo, este rodador nacido en la ciudad de Salto se formó en su país en las estructuras del Estudiantes el Colla y el C.C. Fénix antes de cruzar el charco en 2016 para competir en Europa con el Caja Rural élite y sub-23.

Durante los dos años que militó en el filial del conjunto verde, obtuvo triunfos de nivel como la general de la Vuelta a Zamora y etapas en la Vuelta a Segovia. El Caja Rural lo subió al primer equipo en 2018 y con la escuadra navarra demostró sus cualidades de ciclista todoterreno en las carreteras de España, Portugal, Italia, Francia y también completando esta campaña el Tour de Turquía. Su nuevo desafío lo encara con la intención de "mantener una regularidad en el rendimiento durante toda la temporada.