Federer elimina a Djokovic y Nadal cerrará 2019 como número uno

El tenista suizo Roger Federer batió por 6-4 y 6-3 al serbio Novak Djokovic en la tercera y última jornada de su grupo en las Finales de la ATP, que se están disputando en Londres (Reino Unido), y con ello permite que el español Rafael Nadal acabe el año como número uno del ranking mundial.

La derrota del serbio, consumada en 1 hora y 13 minutos, favoreció al jugador español. Así, Nadal terminará el 2019 en la cúspide aunque no se clasifique para las semifinales de este torneo, pues aún tiene que jugar su tercer encuentro de esta 'round robin' en el otro grupo.

Pero el balear tendrá menos presión para ese compromiso, ayudado desde la distancia por un Federer excelso en el primer set ante Djokovic. En dicha manga, el suizo se mostró acertadísimo y disfrutó rápidamente de una bola de 'break'; aunque su rival aguantó el tipo, quedó claro que iba a sufrir y encajó la rotura en el tercero (2-1).

Ocho saques directos, junto a dos errores no forzados a Djokovic, fue la gran estadística firmada por Federer en el set inaugural. Apenas 35 minutos tardó el helvético en cerrarlo a su favor, habiendo desesperado a un Djokovic que necesitaba elevar su propio nivel de exigencia. No obstante, el balcánico se vio atenazado por su adversario otra vez. El primer turno de servicio, en la raqueta de 'Nole', igualmente sirvió como mal augurio del set. Con la mirilla bien calibrada en sus saques y con agilidad para mover a su oponente de lado a lado, Federer exhibió un estilo inalcanzable y no tardó en repetir el guion. Así, el de Basilea rompió en el quinto (3-2) y dejó encauzada su victoria.