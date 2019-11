La Vuelta puede regresar a Galicia en 2020 con tres etapas

El recorrido de la 75 edición de La Vuelta ciclista a España, que se disputará del 14 de agosto al 6 de septiembre de 2020 entre Utrecht (Países Bajos) y Madrid, se presentará el 17 de diciembre en un hotel de Madrid. La primera etapa de La Vuelta de 2020 será una contrarreloj por equipos de 23,7 kilómetros, con salida y meta en Utrecht, y las tres primeras jornadas serán en los Países Bajos, anunciaron a finales de febrero pasado los organizadores. La Vuelta a España celebrará sus bodas de platino en un país en el que el ciclismo es el deporte nacional, y en el que ya se desató la pasión con la salida desde el circuito de Assen en 2009. Será la cuarta ocasión en la que la ronda española parta desde el extranjero -las otras, Lisboa (Portugal) en 1987 y Nimes (Francia) en 2017-.

Desde el programa En Xogo avanzan que la ronda española volverá pisar suelo gallego y que es posible que el recorrido incluya "dos o tres etapas en Galicia". Y van más allá, apuntando hacia una crono individual entre Muros y Ézaro. Mientras, en la web cuandopasa.com, apuntan que el pelotón llegaría a Galicia después de la segunda jornada de descanso, en la décima etapa, entre Tapia de Casariego y Ferrol. La crono Muros-Mirador de Ézaro sería al día siguiente y la estancia en las carreteras gallegas se cerraría con un Mosteiro do Samos-Puerto de Ancares. No obstante, esta informacion se sitúa bajo el epígrafe Vuelta 2021 (aunque el inicio coincide con lo sabido de 2020) y no hay confirmación oficial.