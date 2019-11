La Vuelta apunta a Galicia en 2020

El recorrido de la 75 edición de La Vuelta ciclista a España, que se disputará del 14 de agosto al 6 de septiembre de 2020 entre Utrecht (Países Bajos) y Madrid, se presentará el 17 de diciembre en un hotel de Madrid, informa la empresa organizadora, Unipublic, este lunes en un comunicado.



El acto, que estará presidido por el Director General de Unipublic, Javier Guillén, se celebrará, a partir de las 20:00 horas en el Hotel Madrid Marriott Auditorium de la capital de España, y será retransmitido en directo por Teledeporte.



La primera etapa de La Vuelta de 2020 será una contrarreloj por equipos de 23,7 kilómetros, con salida y meta en Utrecht, y las tres primeras jornadas serán en los Países Bajos, anunciaron a finales de febrero pasado los organizadores en la Iglesia de Nuestra Señora de Breda.





?? Ya hay fecha para la presentación de recorrido de #LaVuelta20. Si deseas acudir, escríbenos con tus datos a info@unipublic.es ??



?? We have an official date for La Vuelta 20's road presentation. If you want to come, email us with your data to info@unipublic.es ?? pic.twitter.com/xryPCb8mcS