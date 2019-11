José Manuel Gil y Belén Rodríguez ganan el Trail Orixes

José Manuel Gil y Belén Rodríguez se han proclamado ganadores del Trail Orixes 2019 en la distancia de maratón. La prueba se disputó el sábado y los ganadores por distancias fueron: 46 km maratón: José Manuel Gil Bernárdez y Belén Rodríguez Vidal; 26 km trail: Alex Sanmartín González y Aroa Sío Seijo; 14 km mini trail: Antonio Groba Pérez y Vanesa Villar Diéguez.

José Manuel Gil ha revalidado así su título un año más, pues también se impuso en 2018 en la misma distancia. No es el único que ha repetido, aunque Aroa Sío, que el año pasado se había impuesto en maratón, compitió en la distancia trail en esta edición.

Entre las tres distancias, el número total de participantes fue de 415, lo que mantiene la tendencia creciente de los que se acercan a Mondariz a disfrutar de esta prueba. La organización revela que incluso tuvo que ampliar en algunas plazas la cuota reservada al mini trail, ya que muchos corredores se quedaban fuera.

Ha sido la culminación exitosa de muchos meses de trabajo por parte de la organización. La mayoría de los participantes han destacado la singularidad de los recorridos, con trechos más técnicos y otros más inclinados hacia la carrera. "Sen os corredores non serían posibles estas probas, pero tamén sen os voluntarios que estiveron todo o día dando apoio os corredores dende os diferentes avituallamentos así como en diversas partes do recorrido e na meta e saída. Un gran equipo humano que fixo posible que non se producisen incidencias no III Trail Orixes", celebran los organizadores.