Carol, la reina mundial sobre la arena

Carolina González, 'Carol', ha sido proclamada como la mejor jugadora del mundo de fútbol playa en la gala Beach Soccer Stars, celebrada en Dubai.

La viguesa, formada en el Olivo, compagina esta modalidad con el fútbol once y milita actualmente en el Málaga, en el grupo Sur de Segunda División. Su progresión ha sido increíble, ya que comenzó a jugar a fútbol playa en 2015. El premio corona su gran actuación individual en los Juegos Mundiales de Arena, disputados en octubre en Doha, en los que conquistó la medalla de oro con una selección española en la que también estaban las gallegas Sara Tui y Andrea Mirón.

Carol marcó gol en todos los partidos del torneo de Catar, salvo en la final, para alcanzar un total de cinco dianas. Ya en ese momento se supo que estaría entre las nominadas a los "Best Women's player of the year". Para lograr la distinción ha tenido que competir con Adriele Rocha (Brasil) y Sarah Kempson (Inglaterra). Emocionada, ya en Málaga ayer por la noche tras un viaje relámpago a Dubai, a donde viajó el viernes, para recoger su galardón, asegura que "no tenía ni idea" de que sería la galardonada. Cuando dijeron su nombre a la hora de anunciar a la premiada reconoce que sintió una mezcla de "alegría y felicidad, un cúmulo de sentimientos que no puedo expresar porque es el premio con el que todo futbolista sueña a lo largo de su carrera".

La Federación Gallega de Fútbol ha trasladado su felicitación a la jugadora en un día que ha considerado "histórico" para el fútbol gallego.

"Este premio es en base a todos los campeonatos que hay a lo largo del año, se refleja en un premio individual, pero, a decir verdad, yo sin mis compañeras no hubiese sido lo que soy hoy. Así que para mí, más que un premio individual, es un premio colectivo. Soy lo que soy gracias a la gente que tengo detrás, a mis compañeras, a los entrenadores... Lo valoro mucho porque es "nuestro premio", porque tiene un valor más allá del reconocimiento individual", añade la viguesa.

"Justo cuando acabó la gala llamé a mi familia y también a mis compañeras de equipo y estaban muy felices todas". Carol reconoce que había gente que le decía que ella sería la ganadora del premio que acaba de recoger, pero "hay que tener los pies en la tierra siempre y nunca se sabe. Yo iba toda inocente, como cualquiera que no sabe si le van a dar un premio o no", reconoce: "Si llegaba, estupendo, y si no me lo daban, ya solo con estar entre las tres mejores del mundo ya era un premio para mí".

En la lista de motivos que cree que han hecho que el jurado se haya decantado por ella, la futbolista viguesa apunta que "este verano he conseguido muchas cosas". "A nivel de clubes ganamos la 'Champions' donde fui la mejor jugadora, ganamos la Liga, segunda plaza en el Europeo con la selección española, nos clasificamos para los Juegos Mundiales y logramos el oro y todo eso unido a mi trabajo, mi constancia y mi humildad puede haber sido lo que ha pesado. No lo sé", enumera aún asimilando el galardón que acaba de recoger.

Hoy, a primera hora de la mañana toca volver a la realidad, y a sus entrenamientos con el Málaga. "Me perdí el partido de este fin de semana porque no podía multiplicarme, pero el club no me ha puesto impedimentos. Es más, me animó a ir a la gala y la verdad es que estoy muy feliz aquí en mi segunda casa".

En Málaga, la jugadora ha recibido un homenaje institucional a su regreso de Doha. "La ciudad se está portando genial conmigo. Se valora mucho a los deportistas y yo que no soy andaluza ni de Málaga pues lo valoro porque estoy fuera de mi casa. Lo bonito es que me hicieran un reconocimiento ahí, en Vigo, pero al estar fuera, hasta que no vaya a casa... No lo sé", dice.

"Cuando empecé en fútbol playa en 2015 no me imaginaba que en 2019 iba a lograr todo lo que he logrado. Es como un sueño. Mi madre dice que hay que tener cuidado con lo que se sueña porque se cumple y yo llevo soñando con esto toda mi vida. No se lo había contado a nadie y al final se ha cumplido", indica emocionada.

Aún le quedan a Carol más sueños que cumplir, pero se mantiene fiel a los consejos de su madre. "Tengo muchos sueños por cumplir aún, pero mi madre dice que no se los cuente a nadie porque de lo contrario no se cumplen. Tengo esa esperanza de no contarlos para que se me sigan cumpliendo". Por ahora la estrategia ha funcionado.

Admiradora de Vero Boquete, evita equipararse a ella. "Somos deportistas de diferentes épocas y cada una tiene su nivel. Ella es una pionera en fútbol femenino, en este caso de fútbol once, y la admiro mucho, su trabajo y dedicación. Y yo animo a todas las niñas a que practiquen deporte y que sepan que con trabajo todo se consigue. Cuando era una niña nunca pensé que hoy fuera a estar donde estoy pero, con trabajo, cualquiera es capaz de conseguir lo que se proponga. Después de no conseguir un premio, llega el día que lo consigues y es increíble. Supera todo lo malo que tenías detrás".