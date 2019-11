Pocas confianzas en el Porriño PBB en su visita al León

El Porriño PBB visita esta tarde a un León que ocupa la última plaza de descenso, pero que se encuentra en pleno proceso de formación ya que es un conjunto que ha cambiado a la mayor parte de sus jugadores con respecto a la temporada pasada. Jenaro Alonso, entrenador de los porriñeses, es consciente de esta circunstancia, y por ello trabajó con intensidad con sus jugadores para que no cayeran en un exceso de confianza que les pueda pasar factura en el encuentro.

Alonso seguirá sin poder contar con Losada y Vázquez, que continúan con su recuperación. El resto de jugadores está en plena forma, y dispuestos a mantener la racha.

Durante toda la semana, Jenaro Alonso trabajó en el aspecto psicológico con los jugadores para que no se confiaran por la clasificación de los leoneses. "Es un partido trampa", apuntó el entrenador del Porriño PBB, "por lo que no debemos hacer caso de la clasificación, puesto que son mejor equipo del que lo refleja. Eso implica que le he tenido que exigir durante la semana un plus de concentración ya que el rival se merece todo el respeto. Ellos al jugar en su casa dan siempre un plus más, por lo que tenemos que andarnos con cuidado". Sobre el cuadro leonés, el técnico de Porriño PBB indicó que "han cambiado a la mayor parte del equipo con respeto al año pasado, por lo que entiendo que aún se encuentran en periodo de adaptación. Resumen partido trampa y nada de relax e intentar seguir con la racha".