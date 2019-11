Carol, mejor jugadora del mundo de fútbol playa

Carolina González, conocida como Carol, ha sido proclamada como la mejor jugadora del mundo de fútbol playa en la gala de la especialidad, conocida como Beach Soccer Stars, que se ha celebrado en Dubai. La viguesa, formada en el Olivo, compagina esta modalidad con el fútbol once y milita actualmente en el Málaga, en el grupo Sur de Segunda División. Su progresión ha sido increíble, ya que comenzó a jugar a fútbol playa en 2015. El premio corona su gran actuación individual en los Juegos Mundiales de Arena, disputados el mes pasado en Doha, en los que conquistó la medalla de oro con una selección española de la que también formaban parte las gallegas Sara Tui y Andrea Mirón.

Carol marcó gol en todos los partidos de ese torneo, salvo en la final, para un total de cinco dianas. Ya en ese momento se supo que estaría entre las nominadas a los "Best Women's player of the year". Para lograr la distinción ha tenido que competir con Adriele Rocha (Brasil) y Sarah Kempson (Inglaterra). La Federación Gallega de Fútbol ha trasladado su felicitación a la jugadora en un día que ha considerado "histórico" para el fútbol gallego.