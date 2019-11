Rienda considera "justas" las reivindicaciones de las jugadoras

La desconvocatoria de la huelga indefinida en la Primera Iberdrola del fútbol femenino podría producirse los próximos días después de que los sindicatos y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) hayan avanzado "en el camino de encontrar una solución" tras reunirse en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y bajo la mediación del Gobierno.



Así lo expresó la secretaria de Estado de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Yolanda Valdeolivas, al término de "una reunión muy fructífera", que comenzó a las 13.00 horas y se desarrolló durante cerca de dos horas.



"Se ha producido una buena noticia y estamos avanzando en el camino de encontrar una solución. Tenemos confianza en que las partes no están en posiciones irreconciliables y se han dado argumentos que creo que facilitan una razonable confianza para obtener un acuerdo que esperamos que sea rápido", señaló Valdeolivas.



Esta dio las gracias a todas las partes por su "colaboración, buena fe y honestidad con la que han planteado todas las cuestiones". "Hay trabajo por delante, pero estamos con el mejor de los ánimos y perspectivas para dar una magnífica solución", añadió.

Antes del inicio de la reunión, la secretaria de Estado recalcó que tanto su ministerio como el de Cultura y Deporte, representado por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, estaban "ocupados y preocupados" por acabar con el conflicto y que iban a "poner todos sus esfuerzos" para evitar la huelga.



Además, indicó que todas las reivindicaciones de las jugadores le parecían "razonables y equilibradas" y que la patronal también "defiende sus intereses". "Las posturas son conciliables", advirtió, antes de remarcar que el Gobierno está "empeñado en zanjar las brechas de género allí donde se produzcan".



Por su parte, María José Rienda fue igualmente optimista, aunque pidió "seguir trabajando". "Pero seguimos avanzando hasta encontrar esas soluciones que necesita el sector. Se ha dado un paso y esa mejora de posibilidades para el futuro", celebró.



La presidenta del CSD admitió que el Gobierno está "para ayudar al fútbol femenino y darle la posibilidad de mejorar" y que había que "ver que posibles soluciones de futuro" para que continuase su evolución. "Entendemos que las reivindicaciones son justas y dirigidas a que el deporte femenino siga avanzando", aseguró.



El siguiente paso será ahora una reunión el próximo jueves, aunque tanto AFE como la ACFF coincidirán este miércoles en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con motivo de un acto organizado por el ente que preside Luis Rubiales, pero en el que no se podrá poner fin a la huelga porque no están citados ni Futbolistas ON ni la UGT, componentes de la mesa negociadora de este primer Convenio Colectivo.



Ahora, la RFEF debe dar el visto bueno a la propuesta que emitieron este lunes de forma conjunta para desbloquear la situación tanto la patronal como Mediapro, detentora de los derechos audiovisuales de los clubes de la ACFF.



El grupo audiovisual anunció que permitiría a estos acceder al fondo que dispuso la federación para el fútbol femenino y ofreció poner 1,5 millones para que la asociación pudiera acometer las peticiones de las futbolistas del 75 por tiempo de parcialidad y un salario mínimo de 16.000 euros, condiciones que la patronal se había negado a firmar por no considerarlas viables en el momento actual y que habían llevado a la convocatoria de huelga indefinida en la Primera Iberdrola a partir de la novena jornada de los días 16 y 17 de noviembre.





?? Reunión coordinada del Gobierno con patronal y sindicatos del fútbol femenino para favorecer el acuerdo y evitar la #huelga. Presiden el encuentro la secretaria de Estado para el Deporte @MariaJoseRienda y la secretaria de Estado de Empleo de @empleogob, Yolanda Valdeolivas. pic.twitter.com/j0GynP1Cxf — CSD (@deportegob) November 5, 2019