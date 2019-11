Hable con ella

Yaiza Comesaña, con jugadores y técnicos del Ganomagoga, en As Travesas. // R. Grobas

La psicóloga deportiva Yaiza Comesaña, que realizó sus prácticas en la cantera del Celta, se ha convertido en un agente fundamental en el Ganomagoga Vigo. Un equipo repleto de jóvenes jugadores, a los que está ayudando mediante charlas colectivas y entrevistas individuales a lograr buenos resultados -son colíderes-, pero a los que también prepara para la derrota.

El Ganomagoga Vigo-I.E.S Coruxo cogobierna la Tercera División con cinco victorias y una sola derrota, el mismo registro que el Valdesuso Peugeot Vilalba. Un hálito de optimismo para el fútbol sala vigués, privado de un referente rotundo desde que las dificultades financieras agostaron al Bembrive. La plantilla que dirige Lucas Fernández presume de estabilidad; la que ayuda a edificar Yaiza Comesaña, su psicóloga deportiva, a la sombra pero puntal.

"Es una gozada trabajar con este grupo humano", valora Lucas Fernández de sus discípulos, todos "jóvenes y de un perfil muy trabajador, con muchas ganas". Las edades confirman la ternura, con tres jugadores de 19 años y el resto por debajo de la frontera de los 21. El portero Fiou, la excepción a sus 28, emula a Matusalén en la comparación. "De ninguna de las maneras tendríamos que ser el equipo que representase a la ciudad al más alto nivel", sostiene el entrenador. Vigo 2015, Beade Copefri y el Baíña baionés, los otros conjuntos de la comarca, también esforzados, cierran la clasificación. "Por una situación o por cómo se hayan hecho las cosas, al final sí que estamos nosotros por encima de los demás equipos en Tercera y no hay equipos vigueses en categorías superiores. De momentos hemos tenido suerte. Intentaremos seguir ahí arriba lo que nos dejen y lo que podamos.Sería bonito intentar ascender a Segunda B. Pero somos muy conscientes de que somos 14 niños. No lo vemos como presión".

Es Yaiza Comesaña la que ayuda a gestionar anhelos, expectativas, inseguridades. Lucas Fernández le agradece la colaboración: "Ella hace toma de contacto con todos en los entrenamientos y en sesiones individuales. Supone mucho tiempo conocer a 14 chicos en profundidad. En esas sesiones individuales puedes destapar muchos problemas grupales. Lo está haciendo muy bien. Su participación es positiva, a la vista de los resultados".

Yaiza Comesaña practicó e imparte clases de patinaje. Es hija y sobrina de directivos del Ganomagoga Vigo. Por sus gustos, la psicología deportiva surgió como una especialización lógica cuando concluyó la carrera. En 2013 realizó prácticas en el Real Club Celta, en las categorías inferiores, con Joaquín Dosil tutelando al primer equipo. Después ha colaborado con Vigo 2015 y Baíña; ha impartido charlas y atendido cursos. Al Ganomagoga Vigo -durante mucho tiempo Talleres ABC- le ha dedicado la mayor atención.

"En el Celta trataba con muchas categorías de base y ahora estoy en un equipo de personas mayores, con otros objetivos. Se notaba que era el Celta, claro", compara Yaiza entre la élite y lo humilde. Se siente cómoda en su actual desempeño. "La gente dice es un club diferente, en el que siempre te sientes arropado", ensalza. "Me quedo con las palabras que me dijeron en la primera temporada. Al principio no lo entendían muy bien y después de estar yo han valorado esta tarea como importante".

El psicólogo deportivo, aunque una figura cada vez más frecuente, sigue enfrentándose a determinados miedos y tópicos. Yaiza, por aprovechar "que no tienen tanto filtro", les suele preguntar a los niños en sus charlas si saben qué es un psicólogo del deporte

-Es para la gente que está loca-, sigue siendo una respuesta habitual entre los pequeños.

"Pero sucede cada vez menos", asegura Yaiza, que nota que entre los adultos se han ido rompiendo las prevenciones.

-Necesito que me ayudes a trabajar en esto-, le dicen ahora cuando se le aproximan.

Yaiza trata a otros equipos del club, entre ellos los femeninos. Pero es la única mujer en el entorno del masculino sénior. "Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con una psicóloga", comenta Lucas Fernández. "Sí que me planteé al principio que podía haber alguna dificultad. En un grupo de 20 años de edad media te preocupa que se lo puedan tomar a cachondeo. Me ha sorprendido la seriedad con la que trabajan con ella y la predisposición general. Tantos los jugadores como yo estamos encantados".

A Yaiza Comesaña nunca le han asustado las reticencias que pueda encontrarse por su condición femenina. "Sé que al principio siempre pasa, te ven diferente. Pero cuando empiezas a ofrecerles hechos, lo asumen con naturalidad. Es un equipo mediamente nuevo pero muchos ya me conocían y sabían cómo funciono".

La psicóloga lleva varios años de dedicación constante, con el paréntesis de una baja laboral. "Hay gente que piensa que esto tiene un efecto mágico, pero la mayoría es consciente de que se trata de un proceso, de una serie de pautas tanto a nivel individual como a nivel grupal, un aspecto que me gusta mucho". Además de sesiones con todo el colectivo, tiene entrevistas individuales con cada miembro de la plantilla, de media hora de duración, a comienzo de temporada. Ayer debía completar esa tanda inicial. "Hablas sobre todo con la gente que es nueva y compruebas su situación, cómo ven el equipo, cómo se en ellos... Luego hay una serie de habilidades en las que me gusta incidir, temas de autoconfianza, motivación, control emocional y ansiedad".

"Una persona que puede utilizar unas pautas a nivel futbolístico seguramente también las utiliza a nivel personal", defiende Yaiza. "Sobre todo pasa con los más jóvenes. Se relaciona directamente con los estudios. Si van mal, se suele castigar con la amenaza de no hacer deporte y es al contrario, el deporte beneficia mucho a la hora de organizarse".

El resultado concreto que se obtenga en cancha no es tanto el objetivo de Yaiza como una consecuencia más de las distintas labores. Ella, en todo caso, mejora la asimilación de las penas y las alegrías. "Todo aporta su grano de arena. Es un equipo que tiene muy buena calidad", señala. "El entrenador lo gestiona muy bien y el equipo le da facilidades. Trabajo también de cara a que dispongan de estrategias para afrontar la derrota cuando se produzca... Aunque esperemos que no".