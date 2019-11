Dapena: "Lo que no me pase a mí en los aeropuertos no le pasa a nadie"

Vacunas, tarjetas bloqueadas, de nuevo pérdida de equipaje. Nuevo capítulo de las desventuras, podría decirse, de Pablo Dapena en los aeropuertos. Esta vez, tras ser segundo en el Medio Ironman de Buenos Aires, puesto que supuso la clasificación para el Mundial de 2020 de Nueva Zelanda, el pontevedrés se disponía a viajar a Ciudad del Cabo para disputar el Medio Ironman de Sudáfrica. Todo un reto deportivo al que se añadieron los contratiempos inesperados del viaje.





(1) Perdón a todos por no estar muy activo estos dias en redes sociales pero lo que no me pase a mi en los aeropuertos no le pasa a nadie. Después de la felicidad de haber quedado 2o en Buenos Aires me iba con ganas a Sudafrica y muy contento de volver a verme competitivo — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) November 6, 2019

(3) Ante esta imposibilidad de volar empiezo a mirar opciones en mostrador para volar a Ciudad del Cabo via Madrid, pero mi tarjeta estaba bloqueada (aun no se por qué sólo hice un pago en una de las pizzerias más famosas de Buenos Aires). No le deseo a nadie estos momentos... — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) November 6, 2019

(4)...de desesperación donde no tienes nada,ni billete ni dinero. Afortunadamente compré un billete de @Iberia para Madrid por internet y funcionó la tarjeta

Con avión para Madrid el siguiente paso era buscar para ir Ciudad del Cabo, y encontré Madrid - Zurich - Ciudad del Cabo — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) November 6, 2019

(5) No fue fácil, nada fácil porque de aquella no sabía que la tarjeta estaba bloqueada.

Muchas llamadas al banco, muchos fracasos para pillar los billetes, mucha desesperación y con ganas de volver a casa y mandar a tomar todo por... — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) November 6, 2019

(6) y al final todo se arregla y aqui estamos en Ciudad del Cabo 4 años después de debutar en mi primera Serie Mundial (no vendrían muchas más tampoco con más de 48h de viaje estando en America del Sur, Europa y ahora Africa.

Por cierto las maletas y la bici no llegaron... — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) November 6, 2019

(7)... para darle un toquecito más a la aventura.

Ducha, recuperar el sueño perdido y empezar a moverme un poco son las prioridadea para estar el domingo en la línea de salida con garantias. — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) November 6, 2019

Tal y como el mismo deportista relató en sus redes sociales, todo se complicó cuando se disponía a viajar desde Buenos Aires hacia Ciudad del Cabo (Buenos Aires – Sao Paulo – Johannesburg – Ciudad del Cabo), pero para su sorpresa no pudo subirse al avión. "Durante el check in me dicen que no puedo volar si no presento una cartilla conforme he estado vacunado de fiebre amarilla... Es decir no tenía nada", relata.Pero era solo el primer contratiempo, porque sin saber el motivo, su tarjeta de crédito estaba bloqueda, lo que complicó que pudiera obtener otro billete que le permitiera completar otra ruta para llegar al destino deseado.Finalmente, todo se solucionó y pudo tomar su avión con destino a Ciudad del Cabo, aunque no así su equipaje y su bicicleta.