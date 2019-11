Conmoción en la familia del fútbol sala gallego por el fallecimiento de Marcos V. G., portero del Baíña Lalo's Bricomax C, durante un partido que el equipo de la parroquia baionesa estaba disputando en Guillarei, en Tui.



Sucedió en la tarde de ayer. El Lalo's Bricomax C visitaba al A Gándara F.S. en el pabellón del CEIP Guillarei. Era un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la categoría Local Galicia Sénior.





COMUNICADO OFICIAL |Descanse en paz o noso amigo Marcos. Uns dos nosos que sempre nos recibia ca sua ledicia e co seu sorriso. Porteiro, directivo, compañeiro e amigo de todos. Sempre axudando co seu traballo e co seu esforzo e dando todo polos demais, así era o noso amigo.

Consternación na #RFGF e no fútbol sala galego polo tráxico falecemento do xogador do Baiña FS Marcos V.G. durante o partido do seu equipo e o Gándara Guillarei. A #RFGF, co presidente Rafael Louzán á cabeza, traslada o seu pésame á familia e amigos, así como ó @Baifutsal.

