El Porriño PBB gana con la canasta estrella de la última jornada en España

Es quizás la canasta más llamativa del fin de semana en el baloncesto español. El Porriño PBB se impuso en la cancha del poderoso Chantada por 71-72 gracias a un triple desde su propio campo de Javier Cardito. Una canasta milagro pero Jenaro Alonso, el entrenador del cuadro porriñés, asegura: "Nos lo merecíamos".



"El partido lo empezamos muy bien, muy concentrados. El Chantada es el mejor equipo de la liga", destaca Cardito, que a la postre ejercería de héroe. "Es el típico partido en el que sales muy enchufado y lo teníamos muy controlado. En el tercer cuarto nos vamos de 15, de 19 en el inicio del último cuarto. Pero en dos minutos malos que tenemos nos hacen un parcial increíble, nos remontan. Vamos a la prórroga y empezamos mal, vamos dos o tres puntos abajo. Meten ellos canasta para ganar y cuando queda un segundo meto la canasta campo a campo".



Una acción instintiva. Cardito saca y pasa a Javi Domínguez, que se la devuelve. Lucas Vaquero se la pide en la banda contraria pero Cardito, todavía con un par de segundos en el crono, decide lanzar. "Reaccioné rápido y no soy de los que reaccionan rápido para sacar sino para que me la den para tirarla. Quería buscar al compañero que la pide pero son décimas de segundo, reacciono de otra manera, aparece Javi y lo utilicé como una pared de fútbol para intentar hacer el tiro más rápido y libre posible. Salió bien".





"He metido canastas de medio campo pero nunca con esta trascendencia y esta ha sido muy atrás, en torno a 18 o 20 metros", valora el base. "En los entrenamientos me gusta mucho volumen de tiro y también tiros que no se suelen dar, en juegos con los compañeros. Que saliese tan perfecta como en el partido... Muy pocas veces salen".