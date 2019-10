Un todoterreno a bordo

A Cándido Carrera no le falta trabajo. A su proyecto con Daniel Alonso se han unido otros con el exciclista Óscar Freire en su Citroën C3 N5 de RMC, o con la joven promesa Delbin García, con el que este fin de semana disputa el RallyeRACC dentro de la Peugeot Rallye CUP Ibérica. "Daniel me deja compaginar todo y es un apoyo importante. Tengo que agradecérselo porque eso es algo que me da seguridad y estabilidad para poder trabajar", añade.

Cándido Carrera es un todoterreno. El copiloto de Salvaterra aglutina en su hoja de ruta proyectos de lo más variopintos y, a la vez, muy enriquecedores. Actualmente compagina tres proyectos en los que se ha volcado completamente. A las citas disputadas acompañando a su piloto habitual Daniel Alonso, el polifacético copiloto suma nuevas aventuras de la mano del exciclista Óscar Freire y de Delbin García.

Con el tres veces campeón del mundo de ciclismo Óscar Freire ya se ha subido en cuatro ocasiones al Citroën C3 N5 de RMC con el que el exciclista de Torrelavega ha disputado los rallyes de Sarón (del Regional Cántabro), Princesa de Asturias, Llanes y Santander, este mismo fin de semana. "A través de Daniel me llegó la opción de ir con Freire, ya que compite en el equipo de mountain bike con MMR y me lo plantearon", explica Carrera. "Me pareció un proyecto atractivo además de una gran oportunidad de disfrutar junto a un tricampeón del mundo de ciclismo", dice.

Carrera comparte también con Freire la pasión por la bicicleta. "Yo competí en abril en la Andalucía Bike Race y hacía equipo con él", indica. "En aquella ocasión él me enseñó cosas relacionadas con la bici y ahora me tocó a mi aportarle toda la experiencia y conocimientos que pude en mi apartado. Él es una esponja y como gran atleta que es asimila todo muy rápido y tiene mucha capacidad de trabajo y eso se nota muchísimo; ha sido una gran experiencia que esperemos que se pueda repetir", anhela.

La última carrera que disputaron juntos fue en Santander, donde habían depositado muchas ilusiones y donde las cosas no salió como les hubiera gustado. "Un problema mecánico nos dejó fuera, pero hicimos dos tramos sensacionales", dice Carrera. "Era la última carrera de este año de las cuatro que teníamos programadas y nuestra idea era mejorar poco a poco y hacer un buen rallye en Santander y lo estábamos haciendo, pero la mala suerte nos dejó con la miel en los labios", dice.

Freire empezó hace unos años en el mundo del automovilismo, pero "haciendo rallyes esporádicos". Ese año, "Daniel Alonso, patrón de MMR, y José Emilio criado, patrón de Blendio, se unieron y le dieron la opción de hacer cuatro carreras y confiaron en mí para que lo acompañara y le aportara la experiencia que puedo tener yo y entre los dos tratar de hacer un buen trabajo y yo creo que se hizo", sostiene el copiloto de Salvaterra. El futuro juntos dependerá ahora del exciclista. "Como piloto me sorprendió gratamente; como la mayoría de deportistas que están tocados por la barita todo lo que se proponen lo suelen hacer bien y los ciclistas, por ejemplo, de cara a los rallyes tienen una cosa que yo creo que les ayuda mucho, que es que están acostumbrados a trazar y a leer muy rápido la carretera; eso es una ventaja importante", sostiene.

Freire no es el único deportista de élite con el que ha compartido coche Carrera, ya que también ha acompañado en alguna ocasión a su amigo Iván Raña. El tritatleta es también un apasionado de los coches y las carreras. Lo bueno es que Carrera no tiene "ninguna dificultad para adaptarse" al piloto con el que esté compitiendo.

Así, mientras piensa ya en la próxima temporada junto a Daniel Alonso, con el que correrá también en noviembre el Rallye Spirit en Oporto, este fin de semana competirá con el malagueño Delbin García en el RallyRACC dentro de la Peugeot Rallye CUP Ibérica. García y Carrera ya han competido en el Rallye Terras de Aboboreira del Nacional Portugués y vienen de lograr la victoria en el 9º Rallye de Tierra Ciudad de Borja. "Es un chaval que puede tener futuro y está progresando mucho", dice ilusionado Carrera.