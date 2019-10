Casales cambiará de escudería en 2020

Ya es oficial. El piloto vigués Jorge Casales dejará de defender el color verde de Vértigo la próxima temporada. Empieza el baile de escuderías de cara al próximo curso y crecen los rumores sobre el fichaje de Casales por Gas Gas.



El anuncio de Jeroni Fajardo de su fichaje por Sherco ha provocado una auténtica reacción en cadena. Así, todo apunta a que Jaime Busto, y los hermanos Miquel y Aniol Gelabert pasarán a Vértigo, mientras que todos los rumores apuntan a que Jorge Casales se iría a GasGas, escudería que dejó en 2015 para irse a Beta.



Vértigo ya ha movido ficha anunciando que el vigués dejará de formar parte de su escuadra: "Vértigo desea anunciar formalmente que su asociación con Jorge Casales se cerrará al final de esta temporada. Estamos muy agradecidos por esos dos fructíferos años con él y queremos desearle lo mejor en sus futuros proyectos", dicen en sus redes sociales.





Vertigo wishes to formally announce that its partnership with Jorge Casales will be drawn to a close at the end of this season.

We are extremely grateful for the two fruitful years spent with him and we would like to wish Jorge the very best in his new challenges