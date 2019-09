Diez minutos negros condenan al Coruxo

El Coruxo no pudo alargar su racha de buenos resultados y cayó ante el Atlético Baleares en el Estadi Balear. A los de Míchel Alonso les costó adaptarse a las condiciones del terreno de juego, muy seco y muy irregular, y no se sobrepusieron a los dos goles que encajó en la primera media hora del primer acto.

El partido empezó muy igualado, con los dos equipos disputándose el dominio en el centro del campo. El primer aviso lo dieron los vigueses con un disparo desde el centro del campo de Silva que intentó sorprender a Manu Herrera en el minuto 8 de partido. El disparo se marchó muy cerca del poste cuando el meta local ya estaba batido. Si hubiera entrado hubiera sido el gol de la jornada.

Ninguno de los dos equipos imponía su jerarquía en el centro del campo pero los locales se adalantaron en el marcador al cuarto de hora gracias a una buena jugada colectiva. David Haro y Peris combinaron en la banda y el segundo envió un centro al área que cabeceó Jorge Ortiz al fondo de las mallas de Alberto que sustituía a Pablo Brea.

El gol dejó tocado al Coruxo que era incapaz de poner pausa al juego y combinar en el centro del campo con el objetivo de hacer llegar balones a los hombres de ataque. El Atlético Baleares se aprovechó del juego errático de los verdiblancos y diez minutos después anotó el segundo gol de la matinal. En esta ocasión fue Gabarre que recibió un pase filtrado de David Haro y se sacó un disparo preciso imposibles para un desesperado Alberto. El Coruxo también fue víctima de la racha del nueve local que marcó por tercera jornada consecutiva. A los de Míchel Alonso les tocaba remar río arriba, dos goles en contra y aún no había transcurrido ni media hora de juego. El vaso se podía ver medio lleno porque quedaba tiempo para remontar pero no sería en esta primera parte porque los ayer visitantes no tenían su día. El centro del campo no carburaba y la defensa ya había cedido dos goles. Y pudo llegar el tercero en el minuto 37 pero Vallori estrelló el balón en el lateral de la red después de una gran jugada en la que intervinieron el propio Vallori, David Haro y Villapalos. Tres minutos después, Alberto realizaba una buena intervención para desviar un disparo de Jorge Ortiz que ya se colaba.

El segundo tiempo no pudo empezar de la peor manera para el Coruxo. Lucas Puime tocó el balón con la mano dentro del área y el árbitro decretó la pena máxima. Gabarre chutó el penalti pero Alberto se lo detuvo en una gran parada. El rechace le cayó a Jorge Ortiz pero otra vez el meta verdiblanco repelió el rechace. No cabe duda que el meta se reivindicó ante su entrenador. El Coruxo respiró aunque en el minuto 53 se llevó otro punto morrocotudo, Peris, un puñal por su banda, disparaba por encima de la portería. Esta jugada desperezó definitivamente a los gallegos que empezaron a tener más posesión y a jugar más en campo contrario. En el minuto 56 Jacobo Trigo pudo recortar distancias con un chut desde fuera del área que se marchó ligeramente desviado.

El partido entró en una dinámica en la que el Coruxo asumió el mando del partido ante un Atlético Baleares agazapado atrás buscando una contra con la que sentenciar definitivamente el choque. El juego del Coruxo, como en toda la temporada, era aseado y combinativo pero ayer sin ideas en ataque. De hecho, estuvo más cerca el tercer tanto local que el primero de los vigueses porque a José García le anularon un gol por presunto fuera de juego de Villapalos. La única ocasión del Coruxo para reducir distancias llegó en el tramo final del partido y fue clara, Sylla perdonó ante Manu Herrera con todo a favor y su disparo se marchó fuera.

Al final derrota de un Coruxo que fue a remolque del Atlético Baleares.