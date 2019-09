Ainhoa Lameiro y Luis Fernández logran dos platas históricas para Galicia

La representación española en los Campeonatos del Mundo de Piragüismo, que se disputan desde hoy en La Seu d'Urgell, inició la competición con una medalla de oro y dos de plata en las cuatro finales de las disciplinas de slalom por equipos, que consiste en tres embarcaciones por equipo bajando a la vez.

Entre esas medallas, dos son históricas para el piragüismo gallego. Nunca antes se habían logrado medallas en un mundial absoluto de la especialidad, algo que acaban de conseguir Lameiro y Fernández, ambos salidos del Centro Galego de Tecnificación e integrantes de la selección nacional. Se trata de una disciplina por la que apostó fuerte la Federación Gallega tras la llegada de Alfredo Brea a la presidencia.

El equipo formado por Ander Elosegui, Miquel Travé y el tudense Luis Fernández (Os Teixugos), miembros del equipo masculino del Canoe Slalom RFEP, se colgaron la plata en 3X MC1 después de realizar un tiempo de 97"43, y sólo se vieron superados por el equipo de Eslovaquia con 94"38.

"Nuestra idea era hacer una bajada limpia y coordinarnos de la mejor manera con una gran concentración y lo hemos conseguido. Estamos muy contentos", comentó Ander Elosegui.



No fue la única plata del día ya que el equipo femenino de Canoe Slalom formado por Núria Vilarrubla, Klara Olazabal y Ainhoa Lameiro, del Penedo TeImporta, fueron segundas con un tiempo total de 121"72. Se llevó la medalla de oro el equipo de Australia con 3"75.

"Es un gran premio que reconoce el trabajo bien hecho durante la temporada. Yo me he sentido muy tranquila aunque las penalizaciones nos han alejado de la medalla de oro. Eso sí, la plata nos deja un gusto que aún lo podemos hacer mejor y es lo que queremos demostrar los próximos días", dijo Núria Villarrubla.

Tanto Luis Fernández como Ainhoa Lameiro seguirán compitiendo tanto en la categoría individual como en la mixta. Por su parte, el también gallego Manuel Freire será el representante en descenso.