Ramón Troncoso jugará en casa

Ramón Troncoso vivirá el Desafío Santander de forma especial. El triatleta vigués competirá casi en casa, ya que se entrena de forma habitual en los escenarios por los que discurrirá la prueba. Además, tiene su residencia muy cerca del circuito de bicicleta. Su reto es acabar entre los 10 primeros.

Ramón Troncoso se asoma a la ventana de su casa y puede ver parte del recorrido del Triatlón Desafío Santander Islas Cíes. El deportista vigués, que compite en el Club Atletismo Porriño, conoce muchos secretos de esta prueba. "Son los lugares donde entreno de forma habitual", dice. En la playa de O Vao hace la natación, entre Vigo y Nigrán muchas horas de bicicleta y hasta Samil el atletismo. En su análisis dice que "es una prueba espectacular por el escenario. No me extraña que los triatletas quieran repetir. Es algo fascinante que no hay en otros lugares. Además, tiene un perfil muy plano, lo que también es un buen detalle". Conocedor de la ruta, también desvela que "el repecho que existe después del puente sobre el Lagares, en el segmento de natación, se puede hacer duro. Ya se acumula mucho cansancio cuando se llega a esa zona".

Después de varios años sin hacer deporte, Ramón Troncoso, que durante muchas temporadas había estado ligado al mundo del ciclismo, regresa a la competición. Participó en la anterior edición del Triatlón Desafío Santander Islas Cíes, una prueba que se adaptó a sus características. Ocupó el duodécimo puesto. Su reto para la actual edición es mejorarlo, aunque considera que no será fácil. "Estar entre los diez mejores ya sería un buen resultado personal y entre los cinco un gran éxito. Pero es difícil. El nivel deportivo de la competición ha aumentado de forma considerable y eso se nota en las marcas. La mía no es muy mala, pero hay que ser realistas".

Y en esa particular realidad se encuentran también los rivales. Ramón Troncoso admite que no conoce a la mayor parte de ellos, pero señala a Cristóbal Dios, Jacobo Crego y Ricardo Rey como los tres grandes favoritos al podio. El vigués señala que "es complicado nombrar a los que pueden optar a la victoria. Cristóbal Dios tiene un palmarés impresionante y lo ha demostrado precisamente en Vigo. Pero también hay que ver después el estado de forma de cada uno".

Lo que reconoce Ramón Troncoso es que "el segmento de atletismo volverá a ser decisivo. También es lo habitual en los triatlones de media distancia. Llegar en el mejor momento a ese tramo es fundamental. Pero también hay que tener algo de suerte y saber dosificarse". La preparación física y mental tiene que ser muy buena para afrontar una prueba que suele durar más de cuatro horas. "Los entrenamientos son exigentes, aunque cada uno se pone su propio límite", reconoce el vigués.

El próximo domingo, cuando se celebre el Triatlón Desafío Santander Islas Cíes, también pueden aparecer otras dificultades. La niebla, que es habitual estos días a primera hora de la mañana, puede complicar el sector de natación. Pero la lluvia que se pronostica será otro elemento que puede tener influencia. Ramón Troncoso señala que "cualquier detalle puede influir. Incluso el viento que a lo mejor afecta al segmento de bicicleta. Pero hay que aceptar las cosas como son".

Ramón Troncoso espera tener "buenas sensaciones" el próximo domingo para afrontar los 1,9 kilómetros de natación, 90 de bicicleta y 21,1 de atletismo en un escenario cargado de simbolismo, sobre todo para él. Para el vigués, competir en el Desafío Santander Islas Cíes será algo especial. Junto a él estarán casi 450 deportistas procedentes de toda España y también de varios países. Todos ellos también saben que deberán participar de forma activa en el proyecto de convertir la prueba en un evento sostenible con el medio ambiente. Los organizadores, en colaboración con Coca Cola, dejarán todos los espacios tal como los encontraron antes de la prueba.

Sorteo en FARO

Por otro lado, FARO sorteará a través de su página web ocho mochilas oficiales del Triatlón Desafío Santander Islas Cíes. Estarán firmadas por Javier Gómez Noya. Se podrá participar en el concurso hasta el día 24 a través de la web farodevigo.es.