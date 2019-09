Primera victoria lejos del campo de O Vao

Segunda victoria consecutiva de un Coruxo, que va a más gracias a que ha mejorado su juego y su solidez defensiva. Los de Míchel Alonso se impusieron a un Sporting B al aprovecharse de la expulsión en el minuto 25 de Isma Aizpiri. No crearon mucho peligro los verdiblancos, pero Youssef aprovechó una ocasión en la segunda parte para que los tres puntos volaran hacia O Vao y llegara la primera victoria a domicilio.

El Coruxo empezó el partido a verlas venir, y los primeros minutos fueron de dominio rojiblanco. El cuadro local botó varios saques de esquina pero sin generar mucho peligro sobre la portería de Alberto. Poco a poco los gallegos se fueron sacudiendo el dominio local y equilibraron el juego en el centro del campo, por lo que a partir del cuarto de hora el encuentro se tornó muy físico jugándose en el centro del campo, pero sin posesiones largas porque los dos equipos presionaban mucho y estaban más pendientes de no conceder ocasiones que de buscar la portería contraria. En esta dinámica estábamos cuando tuvo una ocasion el Coruxo con un remate de cabeza de Jacobo Trigo que se estrelló en el lateral de la red y llegó la jugada clave del partido, el sportinguista Isma Aizpiri vio la segunda tarjeta amarilla por sendas entradas duras.

Como era de esperar, el Coruxo dio un paso al frente, asumió el control del balón y empezó a jugar con pausa con el objetivo de no llevarse ningún sobresalto en forma de gol y poder generar alguna jugada clara para abrir el marcador. Los gallegos tocaban y tocaban pero no llegaron con peligro hasta el minuto 42 cuando tuvieron una doble ocasión que entre Javi Benítez y la zaga local lograron desbaratar.

Tras el paso por vestuarios no cambió el signo del partido, el Coruxo dominaba la posesión pero su juego era demasiado lento y previsible para inquietar a un Javi Benítez que vivía tranquilo. Era cuestión de tener paciencia y buscar la ocasión de gol pero los de Míchel Alonso estaban pecando en exceso de prudencia lo que permitía al filial sportinguista defenderse con orden y no pasar apuros. Incluso se permitió el lujo de tener una buena ocasión, Garci se sacó un buen disparo desde fuera del área que despejó Alberto con apuros. El gol tendría que llegar en una jugada aislada y así fue. Corría el minuto 67 cuando la zaga rojiblanca perdió un balón que le quedó en muy buena posición a Youssef que no desaprovechó el regalo y batió a Javi Benítez.

Tras el gol los sportinguistas sacaron su orgullo y estiraron líneas en busca del empate pero, con uno más, el Coruxo pudo sentenciar a la contra, sobre todo en una jugada que desbarató el lateral Espeso cuando los verdiblancos llegaban al área rival en clara superioridad de tres contra uno. El final fue frenético y emocionante. En el minuto 90 De Vicente lanzó una falta que Javi Benítez repelió en una gran intervención y del 0-2 se pudo pasar al empate a uno porque Bertín protestó un posible penalti que el colegiado no señaló. Los de Míchel Alonso respiraron tranquilos y se llevaron el botín de Mareo en un partido en el que tuvieron que trabajar mucho.

Con esta victoria el Coruxo remonta varios puestos en la clasificación y demuestra que está yendo de menos a más, con un partido complicado el próximo sábado.