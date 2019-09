Un día para olvidar en A Sangriña

El Mecalia Guardés se desconectó a la vuelta del descanso y la reacción fue insuficiente ante un KH-7 Granollers que se lleva los dos puntos de A Sangriña. Con una victoria y una derrota, la Liga se detiene ahora para el Guardés hasta octubre.

El equipo de José Ignacio Prades comenzó lento, acariciando el pasivo y con una falta en ataque de Estefanía Descalzo. La portuguesa Patrícia Lima abría el marcador y Guareiro respondía rápido ante una defensa 6:0 falta de reflejos. Wiggins, portera titular, se entonaba y Granollers se alimentaba úni-camente de los goles de Guareiro para poner una ligera renta en el marcador (1-3, min. 4:30, ). Así que ni cinco minutos tardó Prades en pedir el primer tiempo muerto para intentar reconducir el juego local. El balón se perdía por la banda, pero el Guardés, de repente, se convertiría en un muro insuperable para las de Cuesta. Urban circulaba desde el extremo sin éxito y Lima chocaba contra el poste. Por suerte, tampoco el Granollers se encontraba muy lúcido y el siguiente parcial del choque se saldaba sin goles (min. 10, 1-3).

Habia nervios en ambos lados y una primera superioridad local por la exclusión de Guareiro no supo aprovecharla el Mecalia (2-3). El Granollers buscaba a su extremo Vegué sin éxito y en el lado contrario Lorena Pérez volaba para transformar su primera diana y devolver la igualdad al marcador.

Prades daba más centímetros a su defensa colocando a Carla Gómez y Valero en el centro. Carratú seguía a lo suyo y sus compañeras empezaban a sacar rédito de sus intervenciones en ataque, lo que obligaba a Cuesta a parar el partido. Reaparecía Guareiro -5 de los 6 goles de su equipo hasta el momento-. Y la defensa local seguía encajando como un puzzle independientemente de sus piezas.

En el otro lado, Granollers buscaba sorprender con una mixta sobre Lima, pero Santiago no encontraba oposición (8-6). La exclusión de Gómez dio opciones a Vegué para no fallar desde los 7m pero Buforn encontraba en 6 metros a una escondida Valero (min. 24, 9-7). Y así, el Guardés seguía persiguiendo la perfección en defensa al tiempo que encadenaba errores ofensivos que le impedían romper más el partido. También Wiggins empezaba a no ponerlo fácil y Vegué por fin anotaba desde su esquina para recuperar el 9-9 y anular todos los es-fuerzos locales.

La afición celebraba de manera especial el gol de la canterana Cris Barbosa. A Guareiro seguía sin encogérsele la muñeca y mantenía al Granollers en el partido (10-12). Con 11-12 se cerró el primer acto.

La segunda parte comenzó con el primer gol de Gassama (11-13) ante Ezbida, quién tomaba el relevo a Carratú. En un abrir y cerrar de ojos el Granollers ponía tierra de por medio (13-18) y Prades paraba el juego.

Carratú volvía a defender la meta local y Campos desatascaba el ataque acompañada de Martina Mazza y Estefanía Descalzo. La reacción local se veía eclipsada por el nervio de las vallesanas, entrando así en un intercambio de goles eléctrico que perjudicaba a las de Prades. El partido entraba en los últimos quince minutos con una renta de 4 tantos para el Granollers.

Cuesta paraba el partido para retener dos puntos muy sufridos. El partido seguía con un ritmo frenético y la afición guardesa protestaba cada vez más las decisiones arbitrales. Aunque el Guardés seguía buscando soluciones -doble pivote-, el planteamiento no dio sus frutos y el Granollers se llevó los dos puntos con una renta que no hace justicia al trabajo local (26-30).