El filial busca su primer triunfo en Las Rozas

El Celta B afronta su segundo desplazamiento del curso con el objetivo de sumar su primer triunfo tras el empate obtenido en la jornada inaugural de la competición en la cancha del Internacional (2-2) y ve r suspendido el encuentro de la segunda jornada en Barreiro contra el Melilla Este encuentro se disputará el próximo miércoles día 18 de septiembre.

antes el cuadro que esta temporada dirigen los hermanos Marcos y Jacobo Montes tiene un duro compromiso frente a Las Rozas CF, el equipo que le precede en la clasificación y que se mantiene de momenot invicto tras contar sus dos primeros compromisos por empates.

El cuadro filial celeste llega al choque con algunas bajas importantes. Así el támden técnico celeste no puede disponer por lesiñón de Alberto Solís ni de Soyleman Cissé, mientras que Yeboah está concentrado con la selección sub 21 de Ghana. Moha y Álvaro Ramón no entran en la lista por decisión técnica. La convocvatoria la integran:Fran Vieites, Álvaro Fernández, Riki, Sergio Carreira, Ros, Farrando, Fontán, Pampín, Manny, Gabri, Dani Molina, Miguel Fernández, David Álvarez, Bermejo, Dani Vega, Jacobo, Apeh y Lauti.