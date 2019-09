La cantera se une a la fiesta en Praza do Rei

Arriba, algunos de los equipos participantes en Praza do Rei. Abajo, un lance del partido entre Defensores y Tuy (izqda.) y otro entre Cía. de María y Redondela. // Marta G. Brea

Arriba, algunos de los equipos participantes en Praza do Rei. Abajo, un lance del partido entre Defensores y Tuy (izqda.) y otro entre Cía. de María y Redondela. // Marta G. Brea

La cuarta edición del Memorial Quino Salvo vivió ayer con su torneo alevín en Praza do Rei. Durante una intensa mañana y ante la presencia del concejal de Deportes, Manel Fernández, se disputaron partidos vibrantes entre las jóvenes promesas del futuro. En el cuadro masculino jugaron los y de la comarca equipos de Porriño, Novobasket, Seis do Nadal, Tuy, Salesianos y Defensores del Morrazo; y en el femenino, Celta Zorka, Seis do Nadal, Salesianos, Compañía de María, Porriño y Miralba.

Todos los niños participantes recibieron camisetas conmemorativas y entradas para el partido del martes, día 10, a partir de las 20.30 en As Travesas entre el Obradoiro y el Alba Berlín.

