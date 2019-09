Iago López Marra: "Si conseguimos ir a Tokio iríamos mejor preparados que a Río"

Iago López Marra y el cántabro Diego Botín recibirán hoy en Baiona el Premio Nacional de Vela como el mejor proyecto olímpico del año. Recién llegado de Japón, donde logró un sexto puesto en la World Cup de Enoshima, y tras haber sido tercero en el Europeo de este año en Weymouth, el sonense competirá junto a su entrenador Pepe Lis en el Trofeo Príncipe de Asturias en el "Titia" de la clase 6M con la mente puesta en el Mundial de Nueva Zelanda del próximo mes de diciembre.

- Han sido distinguidos como el mejor equipo olímpico del año, ¿satisfechos de cómo han salido las cosas esta temporada?

- Estábamos en Japón cuando recibimos la llamada del Monte Real Club de Yates de Baiona y la verdad que estamos encantados. No es un premio fácil de conseguir, y encima en casa. Estamos satisfechos, pero la verdad es que siempre queremos más, no nos conformamos con nada. Hicimos podio en el campeonato de Europa y hemos estado siempre entre los diez primeros así que yo creo que no ha estado mal, aunque siempre se quiere un poquito más.

- ¿Ya pensando en el Mundial de finales de año?

- Sí, claro. Es el objetivo del año porque es la oportunidad de conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos. Son 19 plazas las que se conceden y ya están ocho asignadas. Posibilidades hay, pero sí que es verdad que fácil no va a ser. Hay equipos que están igual que España, que tienen un alto nivel y no han asegurado su plaza aún, pero por su puesto que la esperanza no se pierde y estamos trabajando duro para ello.

- De no conseguirlo en Nueva Zelanda, ¿tendrían más opciones?

- Nos quedaría el comodín del continente. Además de las 19 plazas que hay sortean cinco, una para cada continente. En este caso Europa se la jugará en abril, en la Copa del Mundo en Génova.

- Clasificar a España no les garantiza repetir experiencia olímpica...

- Si España logra el billete, luego tiene que ir el mejor barco español. Habría una clasificación interna y habría que ganarla. Estamos bien, pero nunca se sabe. Queda menos de un año para la cita y hay que intentar en este sprint final apretar a tope.

- En Río fueron novenos, ¿qué cree que podrían conseguir en Tokio si se clasifican?

- Yo, por pedir, pediría la medalla. Siempre bromeo con mis amigos con que si vamos y no la traemos, compramos una.

- Llegaron a Río sin mucho tiempo de preparación. Esta vez sería diferente.

- Cuando fuimos a Río éramos una pareja muy nueva como equipo y yo creo que ahora estamos trabajando de otra forma con Pepe [Lis] como entrenador y estamos tratando de ser más consistentes. Para Río fue un sprint en el que tuvimos que hacerlo todo en muy poco tiempo. Ahora, en el caso de que logremos ir a Tokio, creo que iríamos mucho mejor preparados.