Los alevines se adueñan de Praza do Rei

La cuarta edición del Memorial Quino Salvo, la gran fiesta del baloncesto masculino vigués, que comenzó con la inauguración de su exposición fotográfica callejera en Príncipe -este año centrada en la trayectoria del baloncestista, fallecido en 2016-, culminará el martes con el partido entre el Obradoiro y el Alba Berlín en el Central de As Travesas. Pero tiene hoy parada en Praza do Rei, donde se disputará el habitual trofeo de categoría alevín.

Será a partir de las 10.00 horas. En el cuadro femenino participarán Seis do Nadal-Coia, Porriño Baloncesto Base, Salesianos Vigo, Celta Vigo, Compañía de María Vigo y Miralba. En el masculino, Seis do Nadal-Coia, Porriño Baloncesto Base, Salesianos Vigo, Novobásket Vigo, Tui y Defensores Morrazo.

"Es espectacular", evalúa Moncho Lago, presidente de la Asociación Quino Salvo, organizadora del evento, sobre la agenda de actividades. "Tener al Alba Berlín, un equipo de Euroliga, con Aíto al frente ya le da un sobresaliente. Será un partidazo. Obradoiro se ha reforzado muy bien. Vendrán leyendas como Epi, Romay, Garayalde y compañía, los compañeros de Quino en el bronce del Europeo júnior de 1976. Y además, todos los actos adicionales. La exposición me encanta y el torneo de niños es ya una tración. La nota tiene que ser muy alta".

"Pienso que el público va a responder", comenta sobre que por primera vez el partido central se dispute en martes y no en fin de semana. "No hay en Vigo baloncesto de calidad a este nivel y en la ciudad existe mucha afición. Creo que responderá a un espectáculo de tanta calidad. Una de las cosas que nos mueve es que la gente acuda al acto central del memorial. Si fuesen 500 personas, nos deberíamos plantear si vale la pena o no. Yo creo que el público responderá".

El Concello apoya. Bankia, Delikia, Breogán Autolux, Iberconsa, Cinfa, Geri Medical, Mavesa y Óptica Estudio patrocinan. Colaboran El Corte, Tiro Libre, FEB, Liga Endesa, Federación Gallega, El Corte Inglés, Monbus, Frutas Nieves, MP, XCuatro, Solán de Cabras, Evenbrite, Momo, NH, Collection o Securitas. Pero el refrendo final lo tendrá la respuesta de la afición. "Vamos a terminar esta edición, haremos balance y decidiremos si hacemos el quinto. Yo creo que sí. Pero habrá que hablarlo", concluye Lago.