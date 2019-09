Néstor Díaz: "El noventa por ciento de los jugadores lo pasa mal en los mercados"

Ponferradina, Sevilla B, Espanyol B, Celta B y Badajoz componen el currículo de Néstor Díaz. El portero catalán, de 27 años, estuvo dos temporadas y media en el club celeste. Fue pieza clave en el "Panda Team" que disputó el play off de ascenso a Segunda. Debutó con el primer equipo en la primera jornada de la temporada 2015-2016, en casa del Levante, gracias a una sanción que arrastraba Sergio y a la lesión de Rubén Blanco en el minuto 85. También experimentó la cara amarga del fútbol, con una lesión grave. Este deporte es su pasión y su dolor. Por segundo mercado veraniego, Néstor se ha quedado sin equipo. Ninguna oferta cuajó. Ha colgado una carta abierta en las redes sociales. Escribe: Sinceramente, me da mucha pena y rabia; he dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo desde pequeño y sé que todavía tengo mucho que aportar al fútbol. Desafortunadamente, no depende de mí y lo único que puedo hacer es volver a levantar la cabeza, seguir luchando y trabajando en la sombra para estar preparado para cuando llegue ese momento que tanto deseo y ansío? una oportunidad para demostrar lo que valgo. Nestor, de Sabadell pero afincado en Vigo buena parte del año, detalla su caso.

- ¿Cómo se enfrenta al teclado, decidido a narrar una situación personal tan delicada?

- Es un momento difícil. No lo compartes con nadie. Es complicado de explicar y de vivir. Lo cuento porque hay otros compañeros en la misma situación. Muchas veces te sientes solo. Ver este tipo de cartas o comentarios por Twitter te hacen sentir mejor. Notas el apoyo de otras personas.

- Muchas veces aficionados o medios se olvidan de esa realidad fea, que las luces del fútbol camuflan.

- Muchas veces ni los mismos jugadores, cuando todo va bien, se paran a pensar que esto puede suceder. En cualquier momento te puedes quedar sin equipo. No lo aceptas ni lo asimilas hasta que realmente lo vives. Y una vez que te sucede, te das cuenta de que hay muchos jugadores en la misma situación. No es solo jugar al fútbol y ya. Existen situaciones complicadas, que los aficionados no ven. Es bueno poder compartirlo. El fútbol no es siempre un camino de rosas.

- El destino de un jugador no solo depende de su rendimiento. A usted, por ejemplo, una lesión lo frenó en su mejor momento con el Celta B.

- Las lesiones siempre vienen en mal momento. Tuve lesiones graves en el Sevilla y el Celta. Me encontraba a muy buen nivel. Siempre le das vueltas: "¿Qué hubiera pasado si no me lesiono?". Pero es algo que no puedes controlar. Por suerte, me fue bien después de recuperarme. No achaco esta situación a las lesiones.

- El verano debe ser terrible, esperando al lado del teléfono.

- Depende de cada jugador, pero casi el noventa por ciento de jugadores lo pasa mal en los mercados. Estás pendiente de que llegue esa llamada, de esa oferta que te ilusione. Ya ni te planteas el tema económico o la situación del club. Solo quieres una oportunidad. Es mi caso. Tuve un par de opciones, pero desgraciadamente no salieron adelante.

- ¿Por qué entonces?

- Le doy muchas vueltas. Simplemente no le encuentro respuesta. Creo que tengo buen currículo y nivel para seguir disfrutando del fútbol. Sí sucede mucho que los equipos busquen un portero suplente sub 23 para no cubrir la ficha. Eso limita a muchos porteros. Es lo que ha pasado en los últimos mercados.

- El pasado verano le sucedió algo parecido. Participó en las jornadas de AFE para jugadores en paro y acabó jugando en el Don Benito.

- Me apunté en enero a esas sesiones. Fue espectacular. Todos jugamos ahí para que nos vean. Había estado entrenando toda la temporada con el Rápido de Bouzas. Al final en marzo me acabó saliendo la oportunidad del Don Benito. Tuve minutos y disfruté un montón.

- Ya que en paro y con ficha profesional, usted puede encontrar equipo en cualquier momento.

- Puede ser lo mismo mañana que dentro de seis meses. Ojalá sea más pronto que tarde. Estoy trabajando para estar preparado cuando me llegue la oportunidad.

- El fútbol es a veces una cadena de casualidades. Usted debutó en Primera con el Celta, ante el Levante: una sanción que arrastraba Sergio, la lesión de Blanco en el minuto 85?

- La temporada anterior había estado pensando si renovar con el Celta. Lo hice. Acabé debutando en Primera. Luego esa misma temporada me lesioné el hombro y estuve seis meses de baja. Al año siguiente acabé jugando play off. El fútbol puede cambiar tanto?