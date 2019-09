Rodrigo Conde "Ahora mismo no firmo ni el bronce"

Rodrigo Conde disfruta ya del merecido descanso del guerrero después de un fin de semana de emociones. El remero moañés, formado en las filas del banco fijo en la Sociedad Deportiva Tirán, sigue engordando un currículum apretadísimo a pesar de su juventud. Dos oros y un bronce en el Mundial Sub 23, un sexto puesto el año pasado en el Mundial Sénior, y ahora una plaza olímpica para Tokio junto a su compañero Manel Balastegui, codeándose con la élite de este deporte.

- ¿Se lo cree ya?

- Pues aún no nos hemos parado a pensar lo que hemos conseguido, pero tampoco quiero hacerlo. Ya llegará el momento, cuando estemos en la concentración de Osaka [en octubre] y hablemos de los Juegos Olímpicos. Ahora quiero despejarme y olvidarme del remo para coger fuerzas.

- La clasificación olímpica le ha llegado antes de lo esperado.

- Bueno, nunca es antes de lo esperado. Nosotros siempre entrenamos con el objetivo de los Juegos, y cuanto antes lleguen, mucho mejor.

- Celebra su cumpleaños hoy [por ayer] pero el mejor regalo ya lo recibió el jueves.

- Sí [risas], es complicado que alguien me regale algo mejor. El mejor regalo me lo han dado mi compañero y mi entrenador y toda la gente que me ha apoyado.

- Después de haber conseguido colarse en la final y de asegurar la plaza olímpica, supongo que sería muy complicado competir luego por una medalla.

- Yo también lo pensaba, porque el objetivo era ir a los Juegos y después daba igual el resultado, pero para nada. Y más cuando nos clasificamos los seis barcos en menos de un segundo, así que afrontamos la regata como otra clasificación. Nosotros íbamos a por el oro.

- Es que un segundo tras 2.000 metros remando no es nada.

- No es ser mejor o peor, es saber cuándo dar la palada antes que el rival.

- Esa regata final se les hizo un poco larga.

- Salimos a jugárnosla porque había diferencias con el viento, y la única forma que teníamos de ganar era aprovechar la salida, que es nuestro punto fuerte. Pero la regata se hizo larga y no pudimos dar todo lo que nos hubiese gustado o podíamos haber dado. Nos metieron once segundos en la final y eso no es realista, las diferencias son mucho más ajustadas.

- Ser la tripulación más joven de las que competían en esa final es su mayor ventaja.

- Sí, éramos los más jóvenes y de lejos. El resto eran mucho mayores que nosotros. Nos juntamos el año pasado y Manel tiene 19 y yo acabo de cumplir 22. No teníamos la experiencia a nivel de competición de nuestros rivales y aún así les apretamos.

- Está claro que haber vivido esa final en la que no les salieron tan bien las cosas es una experiencia impagable para los Juegos.

- Al final todo esto es una preparación para los Juegos Olímpicos, adonde podemos llegar con bastante más nivel que este año, aunque solo sea por la motivación. Nuestra idea es llegar y conseguir una medalla. Nuestra ventaja es que tenemos muchísimo margen de mejora. Los rivales son mayores y no tienen ese margen, solo pueden tratar de mantener su nivel. Nosotros aún tenemos mucho camino por delante tanto en lo físico como en lo técnico. Podemos hacer realidad otro sueño.

- Es ambicioso, habla ya de ir a por una medalla.

- Ahora mismo no firmaría ni un bronce. Hemos tenido una progresión muy fuerte este añoy vamos a ir a por todas. Y si puede ser un oro, no va a ser un bronce. Aunque los Juegos aún quedan lejos y primero hay que trabajar y prepararse muy bien.

- ¿Serán sus rivales los mismos que en la final del Mundial?

- Hay tres o cuatro botes que aún deben entrar en las repescas de los diferentes continentes, a los que también habrá que tener en cuenta. A este nivel no te puedes fiar de nadie. Hay gente que se ha quedado fuera por décimas de segundo, eso significa que son diez centímetros en dos kilómetros de regata. Puede tocarles a ellos tener un día brillante y tú no estar tan bien. No hay que fiarse.

- ¿Conoce ya su preparación para los Juegos?

- Lo primero que tenemos es la concentración de Osaka y luego hay prevista otra en Sierra Nevada.

- Tras probar con varios compañeros ha encontrado estabilidad con Balastegui.

- Es igual de cabezón que yo o más. La comunicación entre ambos es muy necesaria porque pasas muchas horas juntos y hay que cuidar todo. Mi punto fuerte no es el físico, sino la mentalidad. Y hay que tener la cabeza más que en perfectas condiciones.