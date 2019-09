"Prefiero hablar de los que han venido", dice de las ausencias

Moreno, aunque ejerció de seleccionador interino desde que Luis Enrique se alejó de la rutina de la selección para atender a su hija, afrontó esta vez la primera convocatoria elaborada bajo su total responsabilidad. Una lista con Unai Núñez y Sarabia como grandes novedades, pero también con ausencias llamativas; la de Aspas, entre ellas. Moreno no dio pie a tratar el asunto. Fue ya en una pregunta sobre la ausencia de Diego Costa. "Me parecería una falta de respeto decir lo que yo veo o no veo en un jugador. Voy a seguir con esa norma que seguía Luis y que me parece muy respetuosa. Prefiero hablar de los que han venido", sentenció.