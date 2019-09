El ajusteses

El Celta ha conformado uno de los centros del campo más creativos de su historia, comparable al que formaron Mostovoi, Mazinho o Karpin hace dos décadas. Con la incorporación a última hora de Rafinha Alcántara, el club vigués reúne a ocho centrocampistas que no superan los 26 años de edad. Juventud y calidad técnica son, pues, las características de una medular que dará que hablar. La ilusión con la que el celtismo ha encarado la temporada 2019-20 ha ido en aumento. La culminación a la "operación retorno" puesta en marcha por el club para devolver a parte de los más brillantes canteranos lleva el nombre de Rafinha, cedido por el Barcelona durante un año pero sin opción de compra. Con este refuerzo, Escribá ya dispone de posiciones dobladas para los cuatro puestos de su centro del campo (el valenciano maneja el 4-4-2 como dibujo táctico), aunque entre sus peticiones se encontraba un futbolista de banda. Tendrá que conformarse con Pione Sisto, que decidió quedarse en Vigo pese a la oposición del club. Nolito permanecerá un año más en Sevilla. Por ello, el Celta buscó un recambio que encajase más en su proyecto de recuperar "hijos pródigos" que en las pretensiones de su entrenador. En Valencia todavía no se explican cómo el club privó a Marcelino García Toral de dos piezas deseadas para la temporada en la que su equipo regresa a la Liga de Campeones.

En este selecto grupo de centrocampistas del Celta apenas asoma un futbolista con marcado carácter de extremo (Pione Sisto); el resto, salvo Okay Yokuslu, puede manejarse en diferentes posiciones de la medular. Esa ha sido la línea del campo en la que el equipo vigués ha experimentado su mayor transformación con respecto al curso pasado. Siete bajas y tres incorporaciones se han producido en la que está considerada como la sala de máquinas del fútbol. Fran Escribá podrá disponer de piezas para doblar posiciones, aunque las características de cada uno de los ocho centrocampistas no garantizan recambios similares. Por ejemplo, Okay es el único mediocentro puro del equipo y su ausencia por lesión ya ha obligado al entrenador céltico a manejar otro tipo de alternativas, como juntar a Beltrán y a Lobotka en el eje del campo, pese a tratarse de jugadores con unas características similares y más propias de centrocampistas con proyección ofensiva que los que han de colaborar con los centrales cuando el rival obligue a replegarse en campo propio.

Durante el mercado de fichajes recién concluido, se han marchado de Vigo Emre Mor (Galatasaray), Radoja (Levante), Jensen (Brentford), Hjulsager (Oostende), Jozabed (Girona) Boufal (Southampton) y Boudebouz (Saint-Étienne). Con este elevado éxodo, el club vigués ha aligerado la plantilla de jugadores del centro del campo. Hasta con doce centrocampistas llegó a contar el Celta durante el curso pasado, en el que salvó la categoría en el último partido de LaLiga. Además de cantidad, el curso anterior había más polivalencia en la medular, pero sin la implicación necesaria para salvar situaciones comprometidas, como destacó semanas atrás Iago Aspas. El club tomó nota y buscó gente con mayor implicación. Y entonces surgieron las oportunidades de negociar el regreso de gente de la casa como Denis, Mina, Pape y ahora Rafinha. Porque el hispano-brasileño no se formó en la cantera del Celta, pero desde muy pequeño vivió con intensidad el celtismo junto a su familia. Se ha hecho viral el vídeo en el que Rafinha y su hermano Thiago, siendo todavía infantes, aparecen divirtiéndose con una pelota en Balaídos. Aunque ambos formaron parte del Ureca, del Val Miñor, Rafinha participó con el Celta en algún torneo de categorías menores, incluso coincidió con Denis Suárez. Y en el verano de 2013 regresó a Vigo, cedido por el Barcelona, para formar parte de la plantilla del equipo que dirigía Luis Enrique Martínez y que obtuvo una novena plaza que suavizaba el mal trago del curso anterior, en el que el equipo estuvo de nuevo al borde del descenso a Segunda.

El internacional brasileño, nacido en 1993, es el más veteranos de los futbolistas que se moverán este curso en la medular celeste. La media de edad de este grupo es de 23,5 años, siendo Fran Beltrán el benjamín, con 20 años. Al madrileño le siguen Pape Cheikh y Brais Méndez (ambos con 22), Lobotka y Pione Sisto (24), además de Okay y Denis Suárez (25). Rafinha y Brais Méndez son los dos únicos zurdos del grupo que dirige Escribá, que utiliza los dos interiores a pie cambiado. En los primeros partidos de LaLiga, los titulares en estas posiciones han sido Brais y Denis, pero el mosense tendrá una dura competencia con la llegada de Rafinha.

Rafinha, la polivalencia

El internacional brasileño es uno de los centrocampistas más versátiles del equipo. Comenzó en el fútbol como delantero centro, retrasando después su posición para moverse por todo el frente de la medular. Sus tres primeros partidos de esta temporada con el Barça, Valverde lo utilizó como interior izquierdo. En su anterior etapa en Vigo, Luis Enrique Martínez prefería que arrancase desde la banda derecha, aunque también puede ejercer como mediapunta e incluso en el doble pivote. Es uno de los más polivalentes en funciones atacantes de la plantilla céltica. El internacional brasileño posee desborde, excelente golpeo en corto y en largo. Es un futbolista que por su estilo de juego suele destacar poco en labores de contención. Su aportación en goles ha sido escasa hasta el momento: marcó 4 tantos en 33 partidos con el Celta y 12 en 91 actuaciones con el Barcelona.

Denis Suárez, imaginación

Otro de los tres refuerzos del centro del campo con mayor calidad técnica del plantel es Denis Suárez, al que Escribá ha utilizado hasta el momento como interior izquierdo, jugando a pie cambiado. El salcedense se ha erigido en uno de los mejores regateadores del comienzo del campeonato, destacando en sus actuaciones frente al Real Madrid y el Valencia, mientras que ante el Sevilla anotó el gol del empate después de una actuación más gris. Denis, además de desborde, aporta imaginación para el último pase. Sobresale también la complicidad que muestra en el campo con Iago Aspas, con quien coincidió un año en el Sánchez Pizjuán. Puede actuar también como interior derecho y mediapunta.

Pape Cheikh, el "todocampista"

El senegalés regresó al Celta más por ampliar el "plan retorno" que por necesidad del equipo, para quien su entrenador reclamaba un recambio para Okay Yokuslu y no un "todocampista" o lo que los ingleses definen como "box to box", un futbolista de amplio recorrido, que se mueve entre las dos áreas. Pape Cheikh representa ese papel en el Celta, favorecido por su gran capacidad física para ocupar mucho espacio. Escribá lo ha utilizado por el momento como recambio para los minutos finales, cuando el centro del campo necesita oxígeno.

Stanislav Lobotka, "correcaminos"

El internacional eslovaco también podría definirse como un centrocampista de largo recorrido, pero con menor presencia física que Pape Cheikh. Lobotka resuelve con la posesión los posibles problemas de su equipo. Es de los que más sufre cuando los célticos no tienen el balón. Desde el pivote hasta la mediapunta, el eslovaco puede ocupar todas las posiciones centrales del campo. Sus cambios de ritmo y la seguridad con la que protege el balón pegado al pie son sus principales virtudes. Excelente en la labor de romper líneas de presión rivales con aceleraciones o pases verticales.

Okay Yokuslu, la muralla

El turco es el mejor especialista defensivo del centro del campo céltico. Es intenso y contundente en la presión, abarcando todo el ancho del mediocampo. Dominador del juego aéreo y gran fortaleza física para ganar duelos individuales. Es el único pivote defensivo puro del equipo de Escribá, que ha tenido que buscar nuevas fórmulas para suplir la baja por lesión de Okay Yokuslu. Es la muralla más fiable. Supero ese obstáculo, al rival solo le espera la defensa céltica, que intenta mejorar las prestaciones de las últimas temporadas, en las que superó los 60 goles encajados.

Brais Méndez, el revulsivo

El centrocampista mosense es uno de los dos zurdos en el centro del campo del Celta. Parte habitualmente de la banda derecha, con tendencia a buscar combinación por la zona central. El curso pasado fue uno de los más destacados asistentes de LaLiga. En ocasiones también ha jugado por el costado izquierdo, aunque se maneja mejor por la mediapunta. Con la llegada de Rafinha, Brais Méndez tendrá más complicada la titularidad. Ha de adaptarse también a ejercer como revulsivo, pues la presencia en el once inicial se ha puesto más cara en el actual Celta.

Fran Beltrán, alternativa inesperada

El más joven centrocampista del Celta intenta abrirse paso con personalidad y trabajo en medio de una gran competencia. Fran Beltrán acabó convenciendo a Escribá que podía suplir a Okay con ayuda de Lobotka. Sus actuaciones ante el Real Madrid y el Valencia le dieron la razón al madrileño, que ha mejorado en las labores de mantener la posición. A partir de ahí, Beltrán ha podido demostrar su fiabilidad en el pase e imaginación y clase para salir de las situaciones comprometidas y las presiones agobiantes. Es la alternativa que nadie se esperaba para cubrir la baja de Okay.

Pione Sisto, especialista de banda

Después de insistir en querer continuar en Vigo, Pione Sisto aparece como el único especialista de banda con el que cuenta la plantilla de Escribá. Por el costado izquierdo se mueve habitualmente el internacional danés, que necesita centrarse anímicamente para recuperar su mejor versión, la que lo convirtió en un jugador importante del Celta que alcanzó las semifinales de la Liga Europa. Aunque tiene tendencia a irse al centro, Sisto sabe manejarse como nadie en el costado izquierdo, desde el que busca con desplazamientos largos la llegada de un compañero al segundo palo. Sí quiere, también puede lucir en labores de contención.